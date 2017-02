Csókolj már meg! De nehogy rosszul!

Biztos te is emlékszel még az első csókodra. Másnap te is elmesélted az összes barátnődnek, hogy a lovagod bizony a legjobb ezen a téren széles e gimiben, – még ha egyikőtöknek sem volt túl sok viszonyítási alapja. Utólag visszagondolva borzalmas volt az egész. Néha lefejeltétek egymást, a fogaitok is összekoccantak, és valamelyikőtöknek biztosan alkoholszagú volt a lehelete. (Igazából mindkettőtöknek.) Ezért nem is volt annyira zavaró, főleg akkor, tizenöt évesen.

Mostanra - már így közel a harminchoz - mi, nők egyre kritikusabbak lettünk, ami a "csókcsatákat" illeti. (És persze minden mással is.)

Ne vigyen bele túl sok nyelvet, ne kapja be az egész fejem, ne legyen mozdulatlan közben mint valami szobor, és ne is legyen túl rövid az egész -, mert az meg olyan ridegnek tűnik, mintha nem is akarná igazán.

Forrás: Getty /Yuri Arcurs

És persze az sem mindegy, mikor csókolnak meg minket először.

Ne az első randin, az túl nyomulós.

De ne várjon heteket sem, mert még azt hisszük, csak barátkozni akar, és a végén már mi is csak haverként tekintünk a félénk lovagra.

Találja meg a megfelelő alkalmat. (Mármint, amelyik a NEKÜNK megfelelő.)

De ne akkor, amikor a kedvenc rúzsunk van rajtunk - mert akkor mindkettőnk arca csupa piros folt lesz.

És ne rögtön a vacsora után, amikor kétségbeesetten matatunk a táskánk alján egy mentolos rágóért.

Na meg véletlenül se akkor, amikor az ismerőseink vagy a szüleink a közelben vannak, moziban meg pláne ne. (Rettenetes klisé. Mindenki ott próbálkozik.)

Legyen a pillanat egyedi és különleges!

Forrás: Getty Images/Fotografixx

Aztán persze, ha nem ment át a "csókvizsgán" az illető, az gyakran a még el sem kezdődött románc végét is jelentheti (főként azoknál, akik szigorúan osztályoznak). Mert hát, ha jól csókol akkor másban is jó, nem igaz?

Tényleg ilyen fontos lenne az első csók? Minden egyes első csók? És vajon minket is pontoz a másik csapat? Ők is ilyen válogatósak velünk szemben?

Bizonyára...

Egyáltalán milyen a tökéletes? Lágy? Gyors? Lassú? Szenvedélyes? Érzelmes? Finom? Vad? Talán még egy aprócska harapás is belefér? Közben simogatnak a kezei? Esetleg ölelnek?

Talán mindegyik úgy jó, ahogy van.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/EpicStockMedia

Mert hát vannak csókok, amelyekből nem csattan el több és úgy tökéletesek. Nem kell belőlük második. Az csak elrontaná az egészet.

Vannak, amelyekből sokat kapunk -, aztán soha többé. Vannak, amelyekből keveset, mégis örökre emlékezünk rájuk.Vannak olyanok, amelyek titokban történnek meg, és senkinek sem meséljük el.

És vannak azok is, amelyek után nem tudunk és nem is akarunk már mást csókolni. Amelyek után már csak annyit tudunk mondani: Csókolj meg újra!

Nyitókép: iStockphoto