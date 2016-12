Csuja Imre és a szingli nők

Csuja Imre nemrég megkapta a fél halálos dózist a mai szingli nőkből: elvállalta "Fater" szerepét Bihari Viki "Tékasztorik" névre keresztelt blogjának megfilmesítése során.

A kétballábas szingli és az apukája közti közvetlen viszony felkeltette Csuja Imre érdeklődését, ezért vállalta el Viki felkérését. Ennek köszönhetően a forgatás alatt bepillantást nyerhetett a párkereső egyedülálló nők lelkivilágába.

Mert egy összetartó családban a szülőkre is hatással van, ha a felnőtt lány hosszú évek óta nem talál olyan a férfit, akivel saját családot alapíthatna. Sőt néha egyenesen a családban kell keresni a sok szerelmi csalódás okát! Csuja Imre szerint is.

Sajnos léteznek zsarnoki apák, akik még a legjóravalóbb pasikat is elüldözik a lányuk mellől.

Forrás: Gráf Pictures/Belléncs Erika-Tékasztorik forgatás

Lányos apa létére is csak bátorítani tudja azokat a nőket, akiknek szerelmi élete "családi terror"áldozatául esett, hogy szálljanak szembe az ilyen "barom" apákkal.

Egy nőnek ki kell harcolnia a szülőkkel való kapcsolatában a helyét! Akkor is, ha ez azzal jár, hogy az egész családjával összerúgja a port. El kell dönteni, hogy kell a pasi, vagy nem kell a pasi.

Ez persze nem azt jelenti, hogy kenyértörésre kell vinni a dolgot a családdal, a szülők minden apró negatív megjegyzése miatt. A zsarnokoskodástnem szabad összetéveszteni azzal, ha egy apa kritikát fogalmaz meg az udvarlóval szemben. Hiszen az teljesen normális. Sőt.

Néha kifejezetten hasznos is lehet. Pláne, ha az ember lánya - az agyát éppen elborító rózsaszín ködtől - nem vesz tudomást a pasi nyilvánvaló és súlyos hiányosságairól.

Azt azonban Imre is hangsúlyozza, hogy ez a fajta kritika az udvarlóval szemben, nem fordulhat át abba, hogy az apák ráerőszakolják akaratukat a lánygyerekre. Ha a lány letette voksát az antipatikus férfi mellett, akkor azt el kell fogadni, és kész.

Forrás:Gráf Pictures/Belléncs Erika-Tékasztorik forgatás

Az a szomorú, hogy amennyire egy zsarnokoskodó apa hátráltatja a lánya párkeresését, annyira tehetetlen az a támogató szülő, aki bármit megtenne, hogy végre szerelmesnek és boldognak lássa felnőtt gyerekét.

Egy apa ilyenkor elég tehetetlen. Hiszen ő nem tud leakasztani egy megfelelő férjet a lánya számára. Legfeljebb tanácsokat lehet adni ilyenkor, de azt is óvatosan.

Apuci kicsi szingli lánya

Persze Imre nem "Faterként" találkozott először a szingli jelenséggel:

Nagyon sok boldogtalan nőt látok, akár a közvetlen környezetemben és azon túl is a nagyvilágban.

És ez a tendencia bizony nem csak a szülők zsarnokoskodására vezethető vissza. Sőt!

Az okokat keresve, és jó nagyot általánosítva két dologra tudok gondolni: egy részüknek egyszerűen csak nincs szerencséje, de vannak olyanok is, akiknek túl magasak az igényeik - elmélkedik.

A nagy lekésések korát éljük.

Egy férfinak eleve nem könnyű megközelíteni egy magasan képzett nőt - pláne, ha még szép is. Azt a párat pedig, akik veszik a bátorságot, hogy odalépjenek hozzájuk, még el is zavarják. Mivel nem ütik meg a jó magasra állított mércét, könnyen azon kaphatják magukat, hogy "itt vagyok 32 évesen, építettem magamnak karriert, most már szeretnék gyereket, na de nincs hová, kivel".

Forrás: Arnold Balázs - Tékasztorik forgatás

Szerintem ezek a nők nagyon elmagányosodnak 40 éves koruk környékére.

A helyzetet tovább rontja ilyenkor, hogy a pasi kínálat is szűkül az évek múlásával, - legalábbis sok szingli nő erre panaszkodik. Ha nem a 18 éves korosztályból szeretne mazsolázni, akkor bizony szembesülnie kell a ténnyel, hogy a szabad pasik már majdnem mind túl vannak egy befuccsolt házasságon és egy gyötrelmes váláson, - ennek minden lelki hozadékával együtt. Ezzel pedig egyre távolabb kerül a „ketten belelovagalunk a naplementébe" álomkép a párkereső nőktől...

Épp ezért én úgy gondolom, hogyha ott a szerelem, szenvedély, vonzalom, akkor úgyis működni fog, és nem kell olyan baromságokra elfecsérelni az energiákat, hogy mi volt a múltban. Mintha sokan elfelejtenék mostanában, hogy az élet rövid. Persze minden lépést meg kell fontolni, de a tett halála az okoskodás.

Én úgy vettem észre, hogy nagyon sok szingli szenved,"túl vár" és lekésnek a gyerekszülésről. Persze nincs kizárva, hogy egy 40 éves nő is szülhet egészséges gyerekeket, de azért az már bonyolult.

Csuja Imre ennek ellenére egyáltalán nem borúlátó a mai 30-as, 40-es generáció családalapítási kilátásai kapcsán:

Szerintem, ha valaki igazán párt akar találni, akkor úgyis megtalálja, vagy így vagy úgy.

Nyitókép: Arnold Balázs- Tékasztorik forgatás