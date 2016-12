Tiltsuk be a kőművesfüttyöt? Avagy büntethető-e a tahóság?

Pár héttel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az amszterdami városvezetés betiltaná és rendőrségi üggyé minősítené a nők utáni füttyögést. És a legkevésbé sem kezelnék elnézően ezt a bűntényt: három hónap börtön járna érte.

A genderharcról, a nők elleni erőszakról és bármiről, amit ez alatt értünk, elég sok szó esik manapság. Ezért nem meglepő, hogy ez a füttyögés téma is megosztja az embereket:

Van, aki szerint legfőbb ideje, hogy büntetendővé nyilvánítsák,- ezáltal újabb pofont kiosztva az elnyomó patriarchátusnak.

Aztán van, aki szerint az egészet csak azok a nők találták ki, akik után amúgy sem fütyül senki.

És hál' istennek, van, aki szerint valóban elítélendő a füttyögés, de azért túlzás szexuális zaklatásként kezelni. Magam részéről az utóbbival értek egyet.

Meglátásom szerint természetesen a kőművesfütty alpári, bunkó, tahó dolog. Megalázó és a legkevésbé sem egyenlő a bókkal. Ráadásul a nőknek kussban kell tűrniük, mert ha reagálnak, akkor az csak olaj a tűzre. De, ha arcizmuk se rezdül, az se garantálja, hogy gyorsan kiszabadulhatnának a füttyök kereszttüzéből.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy egy kiadós verbális zaklatás akár kisebb-nagyobb lelki traumát is okozhat! Ha most azt hiszed,túlzok, nézd meg ezt a videót, amiben egy New York-i nő sétál 10 órán keresztül a városban. Hát bicskanyitogató az a "bók" mennyiség, amit kapott...

Ahogy a videóban is látszik, a verbális zaklatás (az amszterdamiak esetében konkrétan a kőművesfütty) alsóbb rétegekre jellemző, tipikusan proli dolog. Akik után pedig fütyülnek (és akiknek ez elsősorban problémát jelent), javarészt közép-, illetve felsőosztálybeli nők. Szóval ez gyakorlatilag interkulturális probléma: ami az egyik társadalmi osztályban elfogadott tetszésnyilvánítás, az a másikban kellemetlen.

Objektív alapokra helyezve a dolgot, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a középosztálytól felfelé más a férfi-nő közötti kapcsolatteremtés eszközrendszere: bókok, randik, mozi- és vacsorameghívások stb. Az érintett nők ehhez vannak szokva, ezt el is várják. Nem azt, hogy:

Fütty* Hé, cica, van gazdád? Megraknálak a hátsó ülésen!

Ez a viselkedésmód a prolik kultúrája.

Most már csak az a kérdés, hová vezet az, ha a kormány elkezdi szankcionálni a prolik kultúráját? Hol áll majd meg az elhajított kő, ha államilag büntetendővé válik a tahóság? Pár év múlva kommandósok törnek majd ránk, ha vörösboros pohárból isszuk a fehérbort?

Persze nem akarom a szexuális zaklatást elbagatelizálni, de tény, hogy a füttyögésnél komolyabb esetekben is nehéz egyértelműen elhatárolni, hogy mi számít annak, és mi nem...

Pláne, hogy bizonyos kultúrákban vagy vallási közösségekben akár egy bók is minősülhet komoly tiszteletlenségnek. És akkor még az erre extra érzékeny feminista csoportosulásokról nem is szóltam.

Szóval ez a füttyögés is tipikusan olyan probléma, amit oktatással, neveléssel kell megoldani, nem börtönnel.

Szemet szemért! Az olyan érvelés pedig, hogy te mit szólnál, ha majd a te lányod után füttyögnének, pontosan ugyanolyan téves megközelítése a kérdésnek, mint amikor a halálbüntetés ellenzőinek azt mondják: "mit szólnál ahhoz, ha a te családtagodat ölte volna meg?"

Az egyéntől nem várható el, hogy objektív maradjon egy olyan ügyben, amiben érzelmileg érintett. Viszont az államnak ez nagyon is feladata, különben vissza is térhetnénk a vérbosszú és a fogat fogért elv civilizációs szintjére.

De ettől függetlenül, ha a lányom után füttyögnének, akkor semmi mást nem kellene tennem, mint elküldeni őket a k*rva anyjukba. Ha hozzáérnek vagy elé állnak, na akkor viszont nagyon is rendőrt hívnék.

Természetesen az lenne az ideális, ha mindenki tekintettel lenne a másik ember eltérő neveltetésére, szocializációjára és eltérő kulturális szokásaira. De ez sosem lesz így.

Ez pedig a szexuális zaklatás témakörre fokozottan igaz, hiszen tudjuk, hogy még a nők sem gondolkodnak egyformán a megítéléséről. Van, aki a pasijával vereti meg a füttyögő suttyót, van, aki egy vállrándítással elintézi. És van, aki tucatszámra írná a feljelentéseket, mert ugyebár ez a "kultúrember pofonja".

Csakhogy egy olyan világban, ahol a kultúrember a bíróságot használja fegyverként, és bárki feljelenthet bárkit bármiért, akkor egy idő után megtelnének a börtönök. És se vége se hossza nem lenne a füttypereknek.

Úgyhogy szerintem inkább semmit ne szankcionáljanak, ami effektíve nem árt, főleg ne börtönnel.

Trencsényi Ádám

