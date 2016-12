A régi lemezek - A karácsony, amit már nem veled töltök…

December 24. - csak egy dátum a naptárban, pont olyan, mint a többi. Legalábbis ezzel nyugtatom magam, miközben hazafelé ballagok a koromsötét utcán. Otthon sem barátságosabb a helyzet, de a karácsonyi fényeknek és néhány gyertyának köszönhetően egyből meghitt hangulat lesz úrrá a lakáson.

Ma vettem egy üveg bort, hiszen van mit ünnepelni. Végeztem az új projekttel és most egy kicsit kifújhatom magam. Egy pohár a legjobb Pinot Noirból, a kedvenc meleg takaróm és persze Sinatra, nélküle nem teljes az este.

Néhány hete a nagyiéknál kutattam a poros padláson, és megtaláltam a régi gramofont. Mellette Bing Crosby, Elvis Presley és Frank Sinatra lemezei. Azok a lemezek, amelyekre készült a bejgli, a hókifli és a mézeskalács, amelyek nélkül nem volt igazi a karácsony. Aztán valahogy felkerültek a padlásra, és már senkinek nem jutott eszébe lehozni őket. Velük együtt eltűntek a hatalmas nevetések, a véget nem érő párnacsaták, a felhőtlen gyermekkor.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/Mark Bowden

Veled éltem át ugyanezt. Táncoltunk a hóban, mézes fánkot ettünk, korcsolyáztunk és hatalmasakat estünk. Felsegítettél, magadhoz húztál és megcsókoltál, közben hópihék szálltak alá az égből. Azt mondtad, sosem engedsz el. Hazamentünk és elaludtam a válladon. Reggel mindketten elgémberedett nyakkal ébredtünk, de boldogan vártuk az estét: ez lesz az első karácsony, amit együtt töltünk. Csak te és én.

Forrás: Getty Images/AleksandarNakic

Felteszek egy karácsonyi lemezt. Mindig eszembe jutsz ilyenkor. Már nem tudom, hol rontottuk el, melyikünk hibázott, de ez úgysem számít már. Semmi sem úgy alakult, ahogy terveztük. Visszatértünk a mindennapok monoton világába és azzal nyugtatom magam, ennek így kellett történnie. Hogy jobb így mindkettőnknek.

Forrás: Getty Images/Yuri Arcurs

Néha még összefutunk az utcán, jókat nevetünk. Mesélsz - én hallgatlak , aztán én mesélek - te is hallgatsz. Majd mindketten megyünk tovább. Sokszor felteszem magamnak a kérdést, mi lett volna, ha akkor nem megyek ki azon az ajtón. Ha azon az estén félre tudjuk tenni a büszkeségünket, és nem úgy viselkedünk, mint két durcás kisgyerek. Akkor talán most is együtt kortyoljuk a Pinot Noirt a kanapén. Én hozzád bújnék és hajnalig hallgatnánk Sinatrát azokon a régi lemezeken.

Nyitókép: iStockphoto