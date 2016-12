Már merek beszélni a pánikbetegségemről!

Nyitott világban élünk, szinte semmi nem számít már tabunak. Szinte. A lélek betegségei, - mint a pánikzavar - viszont nem kapnak elgendő nyilvánosságot. Erről beszélni kellemetlen, sőt... ciki.

Egyrészt mivel annak, aki nem éli át, megfoghatatlan, másrészt, mert jönnek a szokásos sztereotípiák, hogy biztosan "nem normális" az illető. Holott csak épp foglyul ejtette egy olyan állapot, aminek nincsenek mindig testi tünetei, így a beteg nem látszik betegnek.

Ha valaki rászánja magát és mégis beszél róla, általában úgy adja elő az esetet, mintha egy ismerősének az ismerősével történt volna. Természetesen, nem vele! Dehogynem...

Előrebocsátanám, hogy nem vagyok se pszichiáter, se pszichológus, viszont a saját bőrömön tapasztaltam meg a folyamatot, és sokat tanultam belőle.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/Marjan_Apostolovic

Következzék hát az én történetem, hogyan is lettem pánikbeteg.

Mint a lelki betegségek általában, ez is hosszú évek kitartó és "eredményes munkájának" köszönhető. Lássuk csak, mi is kell egy "jó kis" pánikbetegséghez.

Az összetevők (esetemben):

Rendszertelen életmód

Kusza, rendezetlen családi háttér és személyes kapcsolatok

Kisebb-nagyobb traumák

Csendes stressz

Kevés vagy teljesen mozgásszegény életmód

Alváshiány, alvászavarok

Helytelen táplálkozás

Nálam tehát főként ezek a dolgok halmozódtak, majd különböző események: egészen konkrétan egy félresikerült kapcsolat, ami ledózerolta a maradék önbizalmamat, plusz egy agyrázkódással végződő ájulás láncolataként egy szép (dehogy szép!) februári napon az ügyeleten találtam magam.

Ugyanis valami kaparta a torkomat, egyre jobban, majd úgy éreztem, nem tudok rendesen nyelni. Háziorvosi ügyelet, fiatal rezidens, mobil fény villant a torkomban, majd jött a diagnózis:

Valószínűleg visszajött a refluxa, de lehet, hogy allergia, meg hát nem kellene idegeskedni."

Oké. Kalcium injekció beszúr, balra el. Hazaérve mély álomba zuhantam, elfelejtve mindent.

Másnap este szintet léptem: a gégészeti ügyeleten kötöttem ki, ahol a kedves gégész kellemes francia akcentussal és álmos szemekkel közölte, hogy nem lát semmit, de szerinte a stressz okozza. Nyugodjak meg. Oké, köszi.

A barátnőm, aki bevitt, adott egy fél nyugtatót, ami megtette a magáét, másnap teljesen kipihenve ébredtem fel - a világ szép volt és jó. Ekkor már egy hónapja voltam otthon agyrázkódással és szédüléssel, így hétfőn visszamentem a háziorvoshoz, hogy bizony bővült a lista.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/pidjoe

Mire odaértem, nemcsak szédelegtem, de az egész gerincem szurkált és fájt. A doktornő megvizsgált és közölte, hogy annyira kötött a hátam és görcsben vannak az izmaim, hogy legszívesebben felírna nyugtatót. Mondtam, van otthon növényi alapú, majd veszek be abból. Nem akartam gyógyszerfüggő lenni.

Eltelt egy újabb hét, a szédülésem nem múlt el, viszont egyre intenzívebb lett az állandó torokkaparás, amihez még csatlakozott a nyelési nehézség is. Hétvégén már a kórházi ügyelet volt soron, mivel iszonyúan fájt a hasam és nem tudtam nyelni. Persze nem találtak semmit.

A test furcsa dolgokat produkál, ha a lélek bedobja a törülközőt.

Másnap estére megint előjöttek a torokpanaszok, így sírva hívtam fel egy pszichiáter ismerősünket, hogy fejtse már meg, mi történik velem. Jött a mellbevágó válasz:

Pánikja van!

Viszonylag hamar adott időpontot, de nekem az az egy hét éveknek tűnt. Közben újabb és keményebb pánikrohamok jöttek. Igen, most már neve is volt a tünetegyüttesnek.

A következő hétvégén még egyszer megjártam a kórházi ügyeletet, ami után furcsamód mindig megkönnyebbültem. Mint megtudtam, ez a pánikroham tünete: muszáj valamit cselekedni, valami kapaszkodót keresni, hogy kifussa magát.

A pszichiáterhez nagy reményekkel indultam, hogy most aztán varázsütésre megoldódnak a problémáim, hiszen szakorvos. Egy kis kérdezősködés után felírt nyugtatót és antidepresszánst, én meg beletörődtem a sorsomba.

Közben visszatértem a munka frontjára, ahol az első napok nagyon nehezek voltak: délelőtt és délután is 2-2 rohammal megspékelve teltek a munkaórák.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/Sebastiangauert

De úgy döntöttem, hogyha bele is pusztulok, de kirángatom magam ebből a helyzetből. Én nem leszek "ketteske" egy kórházi szobában!

A főnökömmel megbeszéltem, hogy mi a helyzet, és kértem, értse meg: ha jön egy roham, akkor nekem le kell mennem sétálni, hogy kimozogjam magamból. Szerencsére ő és a kollégáim is nagyon segítőkészen álltak a dologhoz.

A gyógyulás négy pillére:

Csendes stressz

Először is meg kell értened, hogy a stressz sokszor nem olyan, mint a reklámokban vagy az amerikai filmekben, hogy egyszer csak bekattansz, dobálod a papírokat vagy kivörösödött fejjel kiabálsz. Persze van ilyen is. De van a csendes stressz, ami észrevétlenül munkálkodik a tudatalattiban, és sokkal nagyobb pusztítást végez. Nekem többek között a munkám is okozta ezt az állapotot. Így egy munkahelyváltás kellett ahhoz, hogy enyhüljenek a tünetek.

Ne félj a gyógyszerektől!

Ha okosan adagolják a gyógyszereket, nem kell attól félni, hogy hozzászokik az ember. Idővel pedig csökkenteni lehet az adagot.

Alternatív módszerek

Érdemes a gyógyszerek mellé alternatív gyógymódokat is keresni. Nekem ilyen az akupunktúra és a pszichoterápia. Ez utóbbi szintén egy félelmetes szó lehet. Bár egyszerűen megfogalmazva olyan, mint amikor egy barátoddal beszélgetsz, de a szakember úgy tudja irányítani a beszélgetést, hogy oldja a kialakult állapotot.

Kommunikáció

Figyelem, itt jön az egyik legfontosabb tanulság: beszélni, beszélni, beszélni. Segítséget kérni, elmondani, hogy mi van. És ne érdekeljen, mi a másik véleménye! Vagy segít vagy nem - az ő dolga, de neked beszélned kell!

Mozgás!!!

Végül pedig, amit receptre kellene felírni, az a sétálás vagy futás. Mindennap. Muszáj. Kevés ennél jobb feszültségoldó van.

Forrás: Getty Images/alvarez

Jelenleg próbálok a fentiek szerint élni, és nem stresszelni olyan dolgokon, amire úgysincs befolyásom. Próbálok kicsit önző lenni és amit csak lehet, megtenni magamért. És igyekszem rendezni a kapcsolataimat, legyen szó barátról, rokonról, kollégáról.

Továbbra is nyíltan beszélek a pánikbetegségemről bárkivel, aki kérdezi, és nem vagyok hajlandó szégyellni magam ezért. Te se tedd!

Takács Alexa

Nyitókép: iStockphoto