Uraim! Ezzel az 5 dologgal zárjátok ki a második randi esélyét!

Mintha mindig csak mi, nők aggódnánk azon, hogy lenyűgözzük-e randipartnerünket? Olvassuk a cikkeket arról, hogy milyen hibát ne kövessünk el az első találka során, órákig készülődünk a megbeszélt időpont előtt, és izgulunk, nehogy elrontsunk valamit.

A pasik meg totál lazán beriszálják magukat és nem izgatják magukat semmin. Mintha ez egy casting lenne, ahol ők a zsűri, mi meg a csetlő-botló versenyzők. Pedig Uraim, ti is ugyanúgy megmérettettek, és hát mit ne mondjak, sokszor nagyon is könnyűnek találtattok.

Lássuk az akadályokat, amiket a pasik rendszeresen nem tudnak megugrani:

Első akadály:Kezdjük mindjárt az ismerkedésnél! Tőlünk, nőktől elvárják a makulátlan megjelenést. Mi is tudjuk, hogy a férfi szem végigpásztáz majd rajtunk a kisujjunktól a fejünk búbjáig. Ez az első mustra, ehhez mérten készülődünk egy fontos randira.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/AntonioGuillem

De mi van a férfiakkal?

Uraim, van egy rossz hírem! Mi is végignézünk titeket a cipőtől a borostáig, és ha valahol hibát találunk, már rosszul indul a történet. Bennünket is zavarhat egy sáros cipő, ápolatlan haj vagy nyáron - belegondolni is rossz: egy gombás lábköröm, mely előre kinyírja a a lángolást.

Második akadály:Tegyük fel, hogy a megjelenés - ha nem is tökéletes -, de elfogadható. Ekkor jön a következő hibalehetőség: jól elkéstek - és nem figyelmeztettetek minket erről előre. Így már az első randin kiderül, nem vagyunk nektek elég fontosak. (Kivéve persze akkor, ha tényleg földrengés volt vagy bombariadó.) Lényeg a lényeg, ebből számunkra nem az jön le, hogy milyen fontos és elfoglalt emberek vagytok, hanem az, hogy nem tudjátok beosztani az időtöket.

Harmadik akadály:Mondjuk, hogy időben érkeztetek, de úgy vonultok be, mint egy hím oroszlán a szavannán. És persze közben körbenéztek, hogy ellenőrizzétek, észrevette-e mindenki. Igen, Te vagy az, megérkezett! Közben mi meg reménykedünk, hátha nem is vagytok olyan önteltek, mint amilyennek látszotok. De aztán rá kell jönnünk, mellettetek csak statiszták lehetünk.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/hoozone

Negyedik akadály:De ha mondjuk mégse csak önmagatokról beszéltek egész este, kérlek, ne romboljátok le a magatokról kialakított képet azzal, hogy félbehagyjátok a mondatot, ha az asztal mellett elsétál a csinos pincérnő! Ilyenkor legszívesebben azonnal felállnánk és lelépnénk, mert itt még nem érvényes a "hűséget fogadtam, de vakságot nem" kifogás. Hiszen már most nem tudtatok megtisztelni minket azzal, hogy legalább abban az első egy-két órában, mikor megismerjük egymást, csak ránk figyeljetek.

Ötödik akadály:Persze előfordulhat, hogy mindez nem így történik. Vártok ránk és felálltok, amikor megérkezünk, kellemesnek találjuk a megjelenéseteket, jó az illatotok, kifejezitek, hogy tetszünk nektek, de aztán váratlanul megcsörren a telefonotok.

Forrás: Getty Images/Graham Oliver

Ha ilyenkor az a mondat hagyja el a szátokat, hogy :

Bocsánat, a főnököm (vagy az anyám) keres, ezt fel kell vennem...

Mi már legszívesebben otthon feküdnénk az ágyunkban, mert tudjuk, hogy megint hiába pazaroltuk az időnket.

Nyitókép: iStockphoto