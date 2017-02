Én csak az alfa hímmel érem be! - Avagy ezért nem leszel soha boldog.

Mindig a legmenőbb pasit akarod? Nem éred be akárkivel, csak azzal, aki a dobogó legfelső fokán áll? Mert neked az a fontos, hogy kidüllesztett mellel tudj a pasiddal végigvonulni az utcán - csak, hogy mindenki lássa, tiéd a trófea?

Talán ezért fogsz egyedül megrohadni? Lehet. Mindenesetre a most következő sorok csak egy részét képezik annak a halmaznak, ami miatt negyven évesen ülhetsz majd a pultnál. Pont, mint a kiégett villany körte, ami már akkor se kellett senkinek, amikor bejöttek a ledes izzók.

Fanatikus vagy. Te nem is társat akarsz, hanem egy háziállatot, egy Ken babát, amit mutogathatsz, mint egy Turbo rágós papírt. Te nem az Igazit keresed! Nem azt, aki neked kell, hanem Mr. vagy Miss Népszerű.

Forrás: iStockphoto/monkeybusinessimages

De komolyan, nézzünk már körbe! Évszázadok óta megy a biznisz az éppen aktuális sztár klónok gyártásával! A csajoknak popsztárok kellenek, a csávóknak meg pornósok. A jó külsőért? Nem feltétlenül. A pénzért? Hülye, dehogy! Egyszerűen azért, amiért a kínai Gucci táska!

Mert népszerű, és amit mindenki szeret, az neked, birkának is jó lesz! Mutogathatod majd, hogy mekkora vagány vagy, mert tiéd a Jani!

A Jani, akivel a barátnőid legszívesebben olyan gyakran cserélnének testnedvet, mint a hétvégi buli előtt egymás ruháit.

Aztán telibe szarod, hogy a Jani szórja az egész városban a narkotikumokat, azért olyan vagány.

És az se érdekel, hogy a Tomi úgy lett a helyi vagány csávó, hogy életpályájának csúcsa az "egyszer baszok be egy héten: hétfőtől péntekig".

Mert neked akkor is az aktuális státuszszimbólum kell, ha az éppen egy barom! Nem kell magyarázni miért jó: mert mindenki el lesz ájulva attól, hogy ki a te pasid.

Forrás: iStockphoto/Anna Bizon

Persze hamar megtalálod majd a hajszálat a levesben. Egy-két pofont még elviselsz majd. Sőt, egy ideig azt is elviseled, hogy a barátnőid is fényezik a lovagod kardját, aztán jön a hideg zuhany. Amikor rádöbbensz, hogy a boldogsághoz nem elég a menőség! Ekkor mindenkinek elújságolod majd, hogy mekkora barom a csávód, és egyáltalán nem akkora ász ám, mint azt gondolják! De most szólok: megértésre ne is számíts! Majd forgatják a szemüket, meg összesúgnak a hátad mögött, mert szerintük "neked a legjobb se elég jó".

Persze jön majd még egy két hasonmás, korcsoporttól függően. Mondjuk a pszichopata fehérgalléros bentley-s, vagy az örökvadász macsó, meg a rajongótáboraik. Aztán a haramdik X után észbe kapsz: nem elég a boldogsághoz, hogy azzal a pasival jársz, akiért az összes barátnőd odavan.

Talán ekkor végre elkezded megbecsülni a valódi értékeket. Olyan embert keresel majd, aki neked kell. Olyat, aki tényleg neked kell - és nem a barátnőidnek!

Forrás: Getty Images/Damir Cudic

Legfőképpen olyat, aki majd nem "Ő" lesz, hanem akire azt mondhatod "MI" vagyunk. De ha nem gondolkozol időben, a végére csak a semMI marad.

Ja, úgyhogy most kell észbe kapni! Most kell gondolkodni! Most kell tisztában lenni azzal: TE mit akarsz! Mert holnap elcsúszhatsz az egyik banánhéjon,- és lehet, hogy az lesz az utolsó.

Nyitókép: iStockphoto