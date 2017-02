Ha nemet mondok, nem fogsz szeretni!

Abban megegyezhetünk, hogy minden gyerek első szavai közt szerepel a "NEM" szó. Sokszor ez az első szó, amit megtanulnak a picik. A gyerekek őszintén, minden gátlás nélkül közlik a világgal, ha valamivel nem értenek egyet, ha valamit nem akarnak, vagy nem tetszik nekik.

Aztán szépen lassan a felnőttek megtanítják a gyerekeket arra, hogy a jó gyerek nem mond nemet... A jó gyerek szót fogad, engedelmes! Szülők és pedagógusok együtt tanítják meg a gyereknek, hogy a NEM-nek káros következményei vannak.

Sokan megrekednek ezen a gyermeki kiszolgáltatott szinten. Ott, ahol NEM-et mondani bántó, bűnös, rossz dolog.

Ahogy szokták mondani: a hülye megismeri a hülyét!

Akad a barátnőim között olyan, aki évek óta szenved ettől a megrekedt állapottól! Hamar felismerem: én is ilyen voltam. Nem szégyellem bevallani, már jócskán elmúltam 30 éves, mikor ráébredtem, hogy én is azok közé tartozom, akik nem tudnak NEM-et mondani.

Forrás: iStockphoto/Lucidsurf

Egy kapcsolatom ébresztett rá, amiben szó nélkül mindenre igent mondtam a páromnak. Még akkor is, ha teljesen idegen volt tőlem, amire percekkel előtte rábólintottam!

Miért csináltam?

Mert biztos voltam benne: ha nemet mondok, elveszítem. Elveszítem a szeretetét, a belém vetett bizalmát. Csalódást okozok neki, és az egész az én hibám lesz. Hiszen Ő annyira szeret!

Ma már tudom: az önbecsülés alapja, hogy az ember tudjon NEM-et mondani! A társ, aki azért szeret, mert mindenre bólintok, az igazából nem is engem szeret. Hanem a saját hatalmát szereti felettem!

Hogy is szerethetne engem, mikor nem is ismer? Nem ismeri a véleményem a világról. Csak a saját véleményét ismeri, általam visszatükrözve. Az persze, hogy tetszik neki! A saját véleményét nagyon is szereti!

A stressz az, mikor a gyomrod azt mondja: NEM! SOHA! A szád pedig azt: Igen, máris!

Minden nőismerősöm, akiről tudom: nincs birtokában a NEM szó erejének, frusztrált, bizonytalan, tehetetlen, és kapcsolatfüggő. Tudom, mert pont ilyen voltam én is! Össze voltam zavarodva, és bénultam figyeltem a saját életemet kívülről.

Aki nem tud nemet mondani, az stresszes, feszült. Nincs békében önmagával és a világgal sem. Lássuk be, ez nem a sikeres és boldog élet kulcsa!

Forrás: iStockphoto/© Rido

Aki nem tanul meg idejében nemet mondani, azt az élet rákényszeríti, hogy felismerje a helyzetét! Lehet az munkahely, család, egy főnök, egy társ, vagy a gyermeke, de akár kaphatja ezeket mind egyszerre!

Ha az élethelyzetek nem nevelnek rá ösztönösen, akkor tudatosan kell megtanulni a NEM-et kimondani!

A visszautasítás művészete Az első és legfontosabb, hogy felismerd a problémát! Hányszor mondtál igent, mikor legszívesebben nemet mondtál volna? Hányszor vállaltál túlmunkát, csak azért mert féltél: ha nemet mondasz a főnöködnek, kiesel a kegyeiből? Hányszor szervezted át a saját programodat, csak azért, mert a család előbbre való? Gyötör a lelkiismeret-furdalás, ha nemet mondasz? Ha felismerted, hogy problémát okoz NEM-et mondanod, kezdj el gyakorolni! Először csak kis dolgokra mondj nemet! Tét nélkül. Pédául mondj nemet egy ismeretlennek! Mondjuk a call centeres hölgynek, aki csak neked, csak most, kihagyhatatlanul kedvező hitelt tud ajánlani. Ugye? Hányan hallgattuk már végig az ilyen telefon hívást csak úgy, pusztán udvariasságból?

Akik nem tudnak NEM-et mondani, nem csak az IGEN után érezhetik rosszul magukat. Az "igenembereknek" ha esetleg NEM-et mondanak valamire, vagy valakinek, sokszor lelkiismeret-furdalással kell megküzdeniük! Mert úgy gondolják: elutasításukkal megbántották a másikat.

Félsz a NEM-ed következményeitől? Félsz a megítéléstől?

Sokan kényszerítik magukat bele szerepekbe, csupán azért, mert ezt várják el tőlük. Félnek: ha nem mutatják magukat eléggé önfeláldozó családanyának, vagy nem tesznek meg mindent másokért, akkor elítéléssel kell szembenézniük.

Forrás: iStockphoto/m-imagephotography

Hányszor szervezted át a saját programodat, csak azért, mert a család előbbre való? Mert megkért a gyerek, hogy menj érte előbb a suliba. Vagy, mert a párod közölte: mégsem tudsz elmenni az esti tornára, mert ő még beugrik a haverokkal valahova... És te bólintottál:

Rendben, kedvesem! Menj csak!

Belül pedig szétfeszített a tehetetlenség érzése...

Tanuld meg, hogy nem a manipulatív embereket kell hibáztatnod, ha kihasználnak! Hanem neked nem szabad felkínálni magad a manipulációra! Tanuld meg, hogy az önkifejezés a legmagasabb szint szükségleteid piramisán! Tapasztald meg, a NEM hatalmát, és általa legyél képes egyenrangú partneri kapcsolatot/kapcsolatokat kialakítani!

Aki felismeri, mikor kell nemet mondania, és azt udvariasan és zavar nélkül képes kimondani, félig megnyerte a csatát. (David Seabury)

Vedd a kezedbe az életedet most!

Nyitókép: iStockphoto