A hűség az a tulajdonság, ami minden ember szemében pozitív, de a legtöbben úgy gondolják, hogy ez a másik félnek szól - pedig valójában a saját magunk megbecsülése!

A hűség az az állapot, amikor végigsimítod a hátadat, és érzel a közepén valami keménységet. Igen, az a gerinced! Ennyi és nem több. De miért gondolom, hogy a hűség valójában egy önmagunknak tett szívesség?

Hogy ez az értékes tulajdonság igazából saját magunk megbecsülésének jele?

Forrás: Getty Images/sanjeri

Őszinte leszek!

Én egy végtelenül egoista személyiség vagyok, bár sohasem versengtem senkivel - önmagamon kívül. Soha senki nem tudta letörni a szarvam!

Mindig önfejűen és vakon mentem a saját fejem után, és bíztam abban, hogy amit én csinálok, ahogy én gondolom, az a jó. Nem mondom, hogy legyél ilyen. De próbálj meg egy nüansznyit közelebb kerülni ehhez az állapothoz!

Ezt pedig azzal kezdd, hogy megérted, miért kell önmagadért hűségesnek lenned!

Amióta elkezdtem érdeklődni az ellenkező nem iránt, széles skálát futott be a kapcsolataim minősége - vagyis az, hogy, kivel és milyen formában voltam együtt. Sok ágyban, még több fejben megfordultam már. Amiért pedig fontos volt ezt elmondanom, az a következő: soha, ismétlem soha, egyetlen egyszer sem jutottam el addig a pontig, hogy megcsaljak bárkit is! Legyen szó akár egy olyan nőről, akivel csak az élvezetek miatt tartottam a kapcsolatot, vagy valakiről, aki nem csak a karom, hanem a kezem is fogta!

Hogy miért?

Mert az egóm nem engedte! Mert számomra a hűség önmagamhoz fűz!

Mert szerintem csak a gyenge ember nem képes lezárni azt, ami már nem jó! Csak a lelkileg szegény, megtört ember tudja magát azzal becsapni, hogy elhiteti önmagával: ami már neki nem jó - mert talált jobbat -, még tartható. Szerintem csak a hűséges ember nevezhető embernek!

Forrás:iStockphoto/Arthur Hidden

Persze, hogy mi számít hűségnek, illetve honnan számítjuk a megcsalást, az a lelkiismeretünk kérdése! De szerintem az nem vita tárgya, hogy az egyenesség meghatározza a jellemünket. Ezért gondolom, hogy a hűség saját magunkért van. Azért, hogy ha már valami nem jó, azt el tudjuk engedni.

Hiszen csak így lehetünk boldogok, nem?

Nyitókép: iStockphoto