Mi kell a szinglinek 30 felett?

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Föld bolygón élők túlnyomó többsége párra vágyik. A miért mögött már számos tényező állhat – de ebbe most nem mennék bele mélyebben. Ám annyit megjegyeznék, hogy én azon a kevésbé romantikus állásponton vagyok, hogy főleg azért, mert születésünktől fogva ezt sulykolja belénk a társadalom.

Itt azt is megjegyezném, hogy korántsem biztos – sőt, az egyenesen borítékolható –, hogy nem abban a formában, élethelyzetben, stílusban és időpontban fog megérkezni, ahogy remélted. Főleg harminc felett.

Húszévesen még könnyen levesz a lábadról egy izmos felsőtest vagy a jó duma. De a harmadik X után már túl tapasztalt rókák vagyunk ahhoz, hogy néhány cuki bóktól hasra essünk. És valahogy a külső sem lesz már annyira fontos. Legalábbis én így gondolom.

És nem mellesleg ezt alátámasztja egy nemrég végzett kutatás is. Az Elittárs 70 000 harminc feletti szinglit (mennyire utálom ezt a szót) kérdezett meg arról, milyen tulajdonságok fontosak számukra, amikor párjukat keresik. És meglepő vagy sem, arra jutottak, hogy a komoly kapcsolatot – a hangsúly a komoly szón – keresők körében legnépszerűbb tulajdonságok (ebben a sorrendben):

A külső megjelenés még csak dobogós sem lett. Számomra ez egyáltalán nem meglepő. Igazából kifejezetten hitelessé teszi a felmérést. Hiszen ha igazán őszinte akarok lenni, akkor gondolkodás nélkül rávághatom, hogy egyik kapcsolatomban sem volt mérvadó a kinézet.

Természetesen nem rázott ki a hideg, ha ránéztem az illetőre, de sokszor nem indított el bennem semmit az első pillantás. Viszont mondjuk elragadó volt az, ahogy hozzám viszonyult. Azt hiszem, ez a kedvesség definíciója.

Mit jelent az, hogy kedves?

Mint mindennek, a "kedvességnek" is ezer arca van. Nem merül ki csupán az udvariasságban – de kiindulásnak nem rossz. De beletartozik a figyelmesség, a türelem és az empátia képessége is.

Milyen fontos is, hogy egy stresszes, strapás munkanap után társunk ne rajtunk vezesse le a felgyülemlett feszültséget! És persze az sem árt, ha te is megértő vagy vele, akkor is, ha épp hétfejű sárkányként üvöltözik veled pusztán azért, mert meg merted kérdezni, hogy milyen napja volt.