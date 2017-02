Kamaszok és a szexualitás

Éppen csak 11 éves múltam, amikor egyik pillanatról a másikra növésnek indultak a melleim! Az osztályban elsőként... A helyzetet súlyosbította, hogy vékony kislány voltam - így igencsak feltűnőek volt a mellkasomon dudorodó gombócok.

Borzalmasan szégyelltem magam miatta, és napközben mindenféle ügyetlen trükkel próbáltam palástolni létezésüket. Mondjuk egy kilónyi mákszem megszámolása valószínűleg egyszerűbb feladat lett volna. Esténként pedig az ágyamban, a plüssállataim társaságában sírva kértem a Teremtőt, hogy ne tegye ezt velem!

Kétségbeesetten kapaszkodtam a rohamléptekkel távolodó gyerekkorom biztonságába, és egyáltalán nem szerettem volna megízlelni a kamaszkor világát!

Forrás:iStockphoto/Highwaystarz

És egy kicsit sem értettem:

Miért pont velem szúrt ki már megint az élet?

Annyi lány volt az osztályunkban, miért pont engem kellett pellengérre állítania a hormonháztartásomnak?

Anyukám próbált segíteni a maga módján, de nem igazán tudta átérezni a problémámat. Lerendezte azzal, hogy ez az élet természetes velejárója. És amikor látta, hogy ez nem hat, akkor még hozzátette, hogy legyek rá büszke! Ez volt az, ami végképp kiverte a biztosítékot!

Mégis, hogy lehettem volna büszke rá?! Hiszen csak 11 éves voltam, és rajtam kívül még egyik lánynak sem nőttek a cicijei! Az pedig már a sors kegyetlen tréfája, hogy az erős start után egyből meg is állt a növekedés. Bizonyára valaki, valahol meghallotta a kívánságom. A bibi csupán az, hogy kissé félreértette: én nem egy életre gondoltam a megállást, de ez már egy másik történet...

A bajt már csak tetézte, hogy a méretük sem volt egyforma, és a mellbimbók színe is eltért. Így sokáig azt képzeltem, hogy valami kórós rendellenességgel küzdök. Arról már nem is beszélve, hogy míg a lányok többsége 12-13 éves korában elkezdett menstruálni, addig nekem 14 és fél éves koromig várnom kellett rá! Azt mondjuk senki nem árulta volna el, hogy mivel versenyszerűen sportolok, ez egyáltalán nem különös.

Ezer meg egy kérdés kavargott bennem! És az volt a legrosszabb, hogy nem volt igazán kitől kérdezni. Persze volt védőnője a sulinak, aki tartott előadást, és kaptunk egészségügyi csomagot is - egy betéttel, és egy felvilágosító füzettel.

Aztán persze, hogy a családi nyaralásra időzítette magát az első igazi menzeszem... És hol máshol lettünk volna, mint a Tisza-tónál! Mivel túl ciki lett volna egész nap a parton feküdni kis gatyában - hogy a betét szárnyai se fityegjenek ki-, így egyetlen megoldást a tampon kipróbálásában láttam. Hatalmas kínok felszenvedtem valahogy, de túl sok köszönet nem volt benne.

Számtalan történetem van még ebből a néhány meg nem értett évből. Nyilván harcoltak a bennem burjánzó hormonok, amiktől az egyik percben törékeny kislánynak, míg a másikban igazi "nőnek" éreztem magam. És egy felnőtt nőnek ugyan ne akarja már az anyja megmondani, hogy melyik cipő vagy ruha a neki való!

Ez persze végtelen számú konfliktust generált szülő és gyermeke között! Hiszen a szülők sincsenek könnyű helyzetben. Ők sem kaptak gyakorlati útmutatót, és arra sem készítette fel őket nagyjából senki, hogy hogyan dolgozzák fel csemetéjük felcseperedését.

Forrás: iStockphoto/Hongqi Zhang

Ha a számokat nézzük, akkor az is könnyen kitűnik, hogy sok esetben a gyerek kamaszkora egybeesik a szülők életközépi krízisével - ami azt vonja magával, hogy nekik is megvan a maguk baja. Meg azért lássuk be: valamiért nehéz a saját anyukánkkal, apukánkkal beszélni a szexről, védekezésről, vágyakról, nemi betegségekről, és hogy finoman fejezzem ki: erotikus filmekről.

Szerencsés esetben akad egy nagytesó, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi, akik valamelyest segítenek a kamaszlét útvesztőiben. És nem mellesleg nem kapnak szívinfarktust, ha megtudják, hogy éppenséggel már korántsem vagyunk szüzek,- és a megnézett felnőtt filmek listája is elég hosszú.

De mi van, ha nincs ilyen felnőtt a közelben?

Akkor bizony marad az internet! A rettegett világháló, ami a magyar fiatalok körében viszonylag könnyen elérhető, és már egyre fiatalabb korban válik a mindennapjaik meghatározó részévé.

Forrás: Getty Images/Kate Monakhova

A gond ott kezdődik, hogy a gyerekek, és talán a kamaszok sem tudnak különbséget tenni a hasznos és haszontalan tartalmak között. Ezen problémára szeretne áthidaló megoldást nyújtani a yelon.hu , ahol nincs tabu, nincs megválaszolatlan kérdés. Helyette van szakértelem, megértő segítség és teljes körű anonimitás.

Nyitókép: iStockphoto