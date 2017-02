Ha szerinted a Valentin-nap giccses, akkor rosszul csinálod!

A férjem szerint mi nem szoktuk ünnepelni a Valentin-napot. Szerintem meg igen! És egyikünk se hazudik, mégis mindenki elégedett. A megoldás pedig pofonegyszerű: mást értünk ünneplés alatt.

A Valentin-nap ellenzők (köztük az én drága uram) a klasszikus 3-as érvelést szokták használni:

Az egy amerikai ünnep, ez pedig Magyarország.

Az egészet a kereskedők találták ki, hogy ránk sózzák a sok giccses vackot.

Amúgy is, nem évente egyszer kell romantikusnak lenni, hanem minden nap!

Hát mit ne mondjak, kilóg az a bizonyos lóláb mind a három állítás esetén!

Hungaro-Valentin

Eleve nem amerikai, hanem egy keresztény ünnep - de a lényeget tekintve valóban az angolszász országok kötöttek hozzá komolyabb hagyományokat. A tradíciók pedig úgy működnek, hogy egyszer csak valaki elkezdi, mások pedig folytatják. Szóval miért ne kezdhetnénk el itthon is egy Bálint-napi hagyománykört kialakítani?

De tény, hogy egyelőre jobban kötődik a Valentin-nap az angolszász kultúrához, mint a magyarhoz. Na és?! Én például nagyon szeretek ünnepelni - és nekem aztán teljesen mindegy, hogy magyar, amerikai vagy épp timbuktui gyökerekkel rendelkezik az a bizonyos piros betűs nap!

Forrás: iStockphoto/Vladans

Viszont hiába tartanék meg egy hagyományos kazahsztáni ünnepet, ha közel és távol senki sem örömködik velem. Az emelkedett hangulathoz az kell, hogy minél többen benne legyenek a "játékban". És úgy tűnik: a Valentin-nap esetében már adott ez a feltétel.

Giccsparádé

Nem, nem a kereskedők nagy összeesküvése ez a Valentin-nap - pont, ahogy az anyák napja sem! Csak hát ők is pénzből élnek. Valld csak be, a helyükben te is igyekeznél meglovagolni az ilyen lehetőségeket! De te okos vagy, és nem dőlsz be a hülye marketing fogásoknak!

Szuper, most, hogy átlátsz a szitán, már csak egy dolgod maradt: nem megvenni a sok rózsaszín biszbaszt! És már meg is oldódott a probléma.

Amúgy, ha pedig szereted a kis rózsaszín vackokat, akkor meg vegyél amennyit csak bírsz! Most miért ne élhetnéd ki a cukiság és a giccs iránti titkos vonzódásodat évente egyszer? Ha te egész nap mosolyogni fogsz, mert kaptál egy szív alakú lufit, akkor megéri azt a 750 Ft-ot, nem?

Forrás: iStockphoto/Tijana87

Nálunk minden nap a szerelem ünnepe!

Na, ez a mondat pont azoknak a száját hagyja el rendszeresen, akik karácsonykor ugyanezzel hozakodnak elő, csak épp kicserélik a "szerelem" szót "szeretetre".

De ez csupán egy féligazság, ami erősen sántít! Persze, hogy nem csak a költészet napján kell verseket olvasni, és nem csak a Föld napján kell a klímaváltozás miatt aggódni! De a fontos dolgokra nem árt felhívni a figyelmet! Te se csak a szülinapodon örülsz annak, hogy megszülethettél - mégis jó egy tortázással megadni a módját a dolgoknak. Akkor most a szerelemnek, meg a romanikának miért is álszentség egy emléknapot fenntartani?

Ünneplünk is, meg nem is...

De hogy visszatérjek arra, hogy mi hogyan oldottuk meg a házasságunkban feszülő Valentin-nap ellentétet: úgy, hogy nem csak egyféleképpen lehet ünnepelni.

Tudom, hogy néhányan (főleg fiatal hölgyek) túltolják a biciklit. Szerintük február 14-én kötelező Párizsba utazni, ahol az Eiffel-torony tetején kell csókolózni, miközben egy vonós négyes Edith Piaf sanzonokat játszik - különben mit sem ér az egész!

De attól, hogy mások ennyire átesnek a ló túloldalára, te ne öntsd ki a gyereket a fürdővízzel - hogy egy kis képzavarral éljek...

Én például azt értem a "Valentin-nap" megünneplése alatt, hogy ugyanazzal a pár romantikus gesztussal örvendeztetem meg a férjem, amivel amúgy is rendszeres időközönként meg szoktam lepni. Csak épp figyelek arra, hogy az egyik ilyen "rendszeres időköz" pont február 14-én teljen le.

Forrás: iStockphoto/Stock-Eye

Hallgatólagos megegyezésünk szerint, egyszerűen nem erre a napra időzítjük a nagybevásárlást vagy a porszívózást. Se a családlátogatást, se a baráti sörözést. Hanem ezen a napon - a férjem szerint véletlenül, szerintem direkt - kettesben töltjük az estét.

Másrészt amúgy is szoktunk néha csokikat dugdosni egymás kabátzsebébe/aktatáskájába, akkor miért ne időzítenénk ezt pont Bálint-napra? Ugyanez igaz az étteremben vacsorázásra, a közös filmnézésre, vagy a duna-parti sétálásra.

És számos más lehetőség is van, hogy anélkül ünnepeld meg a Valentin-napot, hogy eladnád a lelked az ördögi szívecskés lufi iparnak! Ne pénzrabló amerikanizálódásnak fogd fel a "szerelem ünnepét", hanem egy varázslatos kis játéknak, ami egy kis színt hoz a hétköznapokba! Amit lehet kicsit várni, amire lehet kicsit készülni.

Hiszen, hogy Márait idézzem:

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.

Nyitókép: iStockphoto