Engedd, hogy szar legyen!

Te hagysz időt magadnak arra, hogy feldolgozd az életed viharosabb szakaszait, vagy inkább igyekszel minél hamarabb kiverni a fejedből minden rosszat? Egy embert sok esemény ér az élete során. Történnek jó dolgok és időnként rosszak is, ezeket nem mindig tudjuk befolyásolni. Az viszont nem mindegy, hogy mit kezdesz a különböző impulzusokkal.

Nem lehet mindent megúszni!

Pedig milyen jó is lenne, ha például egy csalódással járó fájdalmat csak úgy át lehetne ugrani, és ugyanolyan boldogan folytatni az utunkat, mint előtte! Tetszene, mi? Én is sokszor ezt kívánom, de aztán mindig helyreteszem magam - mert ez marha nagy hülyeség. Ugyanis, ha minden fájdalmat, negatív érzést vagy kudarcot át lehetne ugrani - mint a reklámot a tévében -, azzal 3 nagyon fontos dolgot is elveszítenénk: a tanulságot, az értékrendünket és az erőnket.

Tanulság:

Hiszen, ha áttekerhetnéd a rossz élmények érzelmi hatásait, akkor sosem tudnád meg, hogy bizonyos döntések milyen következményekkel járnak. Nézzünk egy egyszerű példát: aki még sosem hányt piától, az nem tanulja meg, hogy nem szabad mindenfélét össze-vissza inni, és egyszer véletlenül meghal alkoholmérgezésben. Ugyanez van az ember lelkével is: ha nem kapsz egy-két pofont, akkor nem tanulod meg, hogy mikor kell óvatosnak lenned, mikor kell vigyáznod magadra. Ahogy azt sem fogod tudni átérezni, hogy másoknak milyen sérelmeket okozhatsz egy-egy lépéseddel, döntéseddel - hiszen életedben nem volt rossz élményben részed.

Értékrend:

Ha egész életedben csipkeruhában ücsörögsz a boldogság rózsaszín buborékában, nem fogod tudni értékelni, hogy mennyire jó ott neked. Hiszen még sosem voltál a buborékon túl. Egyszerűbben szólva, néha bizony rá kell baszni ahhoz, hogy aztán megfelelően tudd értékelni a pozitív dolgokat. Vagyis, ha átléped a rossz élményeket, azzal megfosztod magadat a jóktól is, mert nem veszed észre a valódi értékeket.

Erő:

Be kell látni: ami nem öl meg, az erősebbé tesz. Ez tényleg így van. Minden egyes lelki oldalbatérdelés hozzád tesz, és a következő krízishelyzetet már okosabban fogod tudni kezelni. Ez olyan, mint a sport: fájdalmas izomlázzal jár, de idővel egyre jobban fogod bírni.

Persze nem arról próbállak meggyőzni, hogy szenvedni nagyon jó. Azért ne ess át a ló túloldalára, egyszerűen csak ne akard minden áron elterelni a figyelmedet mindenről, ami egy kicsit is bánt vagy zavar! Ne kergess el minden olyan gondolatot, ami esetleg fájdalommal vagy feszültséggel jár, mert ezeket kielemezve tudod igazán feldolgozni, megérteni az események valódi okait! Engedd meg magadnak, hogy időnként átjárják a lelkedet a rossz élmények is, mert, ha mindent tünetileg akarsz kezelni, akkor sosem fogsz tudni egyről a kettőre lépni a személyiséged fejlődésének útján.

