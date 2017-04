A nagy illat manipuláció: Ne higgy az orrodnak!

Ha az érzékeid (látás, hallás, szaglás) közül választanod kellene, hogy melyiket veszítsd el, te melyikre szavaznál? Nem sok kétségem van afelől, hogy legtöbben a szaglást jelölnék meg. Ami egyrészt érthető, másrészt azonban elgondolkodtál már azon valaha, mennyire fontos szerepet játszik az életedben?

Hisz te is ismered a frissen nyírt fű, a tavasz, a széna, az eső, vagy az éppen kisült, forró kenyér illatát, és a kellemes, bizsergető érzést, amit ezek okoznak, amikor beszívod őket.

Emlékeket előhívó szagok

Megfigyelték például, hogy amikor idős, depressziós emberekkel gyermekkoruk egy meghatározó illatát, például széna- vagy padlásillatot szagoltattak, felcsillant a szemük, és hosszú idő óta először mosolyogtak. Vajon mi lehet ennek az oka? A válasz egyszerű: az illatok beégnek a memóriába, és amikor már szinte semmire sem emlékszünk, ezek akkor is képesek rég elfeledett emlékeket feléleszteni.

Nem tetszik a szagod

Az illat minden téren meghatározza életünket. Bizonyára veled is megtörtént már, hogy randiztál valakivel, és bár szimpatikus volt az illető, nem tetszett az illata, vagy csak a testének a szaga. A találkozás ilyen esetekben sajnos nem vezet gyümölcsöző kapcsolathoz a továbbiakban, maximum barátság alakulhat ki köztetek. Egy vonzó illatú partnerből azonban bármikor akár életre szóló társ válhat.

Ez az illat én vagyok

Én például hosszú éveken keresztül egyetlen illatot fújtam magamra, így aztán kolléganőim azonosítottak vele. Ha nem is voltam az irodában, tudták, hogy dolgozom aznap, és majd össze fogunk futni, mert számukra már én voltam az az illat, ami ott keringett a levegőben.

A gyógyító illat

Emberfeletti képességnek gondolnánk, hogy egyes állatok, például a kutyák képesek kiszagolni a betegséget. Pedig már léteznek olyan orvosoknak szervezett tanfolyamok is, ahol azt tanítják, hogy mérgezett betegeknél szag alapján hogyan állapítsák meg a mérgezés okát.

Illatmarketing

Az illatokkal manipulálni is lehet az embereket. Te is éhes leszel, ha frissen sült kenyér illatát érzed? Vagy meginnál egy kávét, ha lefőznek egy adagot a környezetedben? Ma már nem ismeretlen a marketingesek körében az illatmarketing, melyet előszeretettel alkalmaznak a szupermarketekben. A friss pékáru illata ugyanis sokkal hatékonyabb vevőcsalogató, mint a más érzékszerveinkre ható nyomdai reklámok.

Kutatások adatai szerint az érzelmeidre sokkal nagyobb hatással vannak az illatok, szagok, mint a látott és a hallott reklámok. Gondoltad volna, hogy érzelmeid 70%-a az előbbieken alapul? Az aromamarketinggel lehet csökkenteni a sorban állás okozta feszültséget is, és vásárlásra lehet ösztönözni a népet.

Sikeres lakáseladás mézeskalácsillattal

Az illatok erejét már az ingatlanosok is felfedezték. Egy dohos lakásban például mézeskalácsot vagy kellemes illatú süteményt süttetnek a tulajjal, hogy ezáltal is elfedjék a kellemetlen és jellegzetes szagot. Emellett ily módon elérhetik azt is, hogy békés, nyugodt hangulatba kerüljön a potenciális vevő, és a beszélgetés így sokkal oldottabbá váljon.

Aromaterápia

A hangulatot azonban befolyásolhatod más módon is. Ne feledkezz el a különböző illatgyertyák, illóolajok jótékony hatásáról sem!

Nem tudsz elaludni? Segít a levendulaolaj.

Stresszes vagy? Akkor ott a narancsolaj.

Kihűlőben a kapcsolatod? Keltsd fel vágyatokat az ylang ylanggal!

Figyelmeztető szagok

A szagok nem csupán a párválasztás során segítenek, hanem különböző életveszélyes vagy az egészségünket veszélyeztető helyzetektől is megóvnak bennünket. Mert hogyan máshogy vehetnéd észre, hogy ömlik a gáz? Vagy egy-egy meleg nyári napon te sem véletlenül érzed úgy, hogy ideje lenne lezuhanyoznod.

Az illatok tehát mindennapi életünk részei, és a döntéseink jelentős részét befolyásolják. Gondoljatok csak bele, mennyivel szegényebb lenne az életünk nélkülük!

Nyitókép: iStockphoto