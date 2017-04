“Mind hülye femipicsák vagytok!” - Vagy nem akartunk veled lefeküdni

Még óvodás korodban kikosarazott egy csaj, és te azóta is azért nyomulsz, hogy bizonyíthasd mit veszített? Gáz vagy, haver, és ideje továbblépni!

Rájöttem, hogy a középiskolai visszautasítás durvább társadalmi problémákat szül, mint a fosszilis energiaforrások kimerülése. Azt a következtetést vontam le, hogy ha egy élettelen, pancser balfaszt visszautasítottak kiscserkész korában, akkor ő majd felnőtt korában - egy Bill Gates kaliberű karakterrel azonosítva magát - kárörvendően szidalmazni fogja azokat a nőket, akik bármilyen tényező miatt nem találják a nekik megfelelő férfit.

Továbbá:

Minden nő, aki nem talált még olyan ellenkező nemű egyedet, aki eleget tesz a férfi fogalomnak, vagy kurva volt, vagy kurva, vagy kurva lesz, vagy a kurva anyját. Hiszen csakis ő tehet róla, mert a múltban visszautasította a tökéletes lovagot, aki a szívét-lelkét kitette volna érte.

Hiszen csakis ő tehet róla, mert a múltban visszautasította a tökéletes lovagot, aki a szívét-lelkét kitette volna érte. Minden olyan élettelen, pancser balfasz, akit középiskolában visszautasítottak, ma egy hightech startup CEO-ja, és egy indiai családmodellnek eleget tevő gyerekszámmal rendelkező családban áll helyt, mint tökéletes apa.

Aki a fent leírtakat másképp gondolja, az egy élettelen, sztereotip, szűk látókörű, kicsinyes, jellemtelen szar.

De most komolyan!

Azt hiszed, hogy ez vicces, de valójában gáz... Gáz azon csámcsogni, ami nemcsak, hogy rossz volt, de már el is múlt. De még gázabb ezt előhozni, és kivetíteni minden létező helyzetre, mert ezzel nemhogy lekaparnád a szart a cipődről, de csak még jobban belelépsz.

Oké. Kikosarazott egy csaj még liberós korodban. Lehet, hogy egy jellemtelen ribanc volt. Az is lehet, hogy te voltál egy jelentéktelen balek. És? Azt a lehetőséget fenntartom, hogy a csaj azóta felnőtt, és megváltozott a gondolkodása, de ha te még mindig ezen rágódsz, biztos vagyok benne: most is balek vagy.

Rendben, ismételgesd nyugodtan magadban: nem, te azóta sikeres üzletember vagy. Családod van! És megtaláltad azt a nőt, aki értékeli a tulajdonságaidat. De hazudsz, haver! Mert azok a társaid, akik tényleg elégedettek az életükkel, nem lóbálják a farkukat minden lehetőségnél, hogy: nézd, mennyitnőtt! Szóval lehet neked bármilyen sikeres vállalkozásod, meg futballcsapatnyi gyereked, ha még mindig ott él a fejedben az a csaj, akitől kaptál egy pofont, és még mindig neki integetsz.

Engedd el!

És főleg, ne vetítsd ki másra a csalódásodat! Nem minden egyedülálló nő szemét aranyásó vagy buta liba. De, ha még így is lenne?Mit érdekel téged, mikor elmondásod szerint ott van már melletted mindenki, akire szükséged van? Legyél az a boldog ember, akinek mondod magad! ;)

