A bunkóság netovábbja: beszólni egy kismamának

Gyanítom nem én vagyok az egyetlen nő, akin plusz kilók maradtak szülés után. Nem olyan sok, de azért maradt - az már más kérdés, hogy én előtte sem voltam sovány. Na, de azért arra azért mégsem számítottam, ami a napokban vásárlás közben esett meg velem...

Éppen a másnapi ebédhez szedtem össze a hozzávalókat, amikor arra lettem figyelmes, hogy a mögöttem álló férfi folyamatosan bámul. Nem nagyon értettem a dolgot, de nem tettem szóvá. Gondoltam, majd abbahagyja vagy odébbáll. De nem így lett. Ugyanis egyszer csak megszólalt a fószer, és csak egy szót vágott az arcomba:

"Fogyókúra!" - majd nagy dirrel-durral elviharzott.

Hát basszus én azóta nem térek magamhoz. Igazából eldönteni se tudom, hogy a magam nevében, vagy a női nem nevében vagyok-e jobban kiakadva?!

Hát kinek képzeli magát az ilyen ember? Miért esik jól neki, ha beszól? Mi a tökömért nem bírja magában tartani a bántó véleményét? Miért nem tudja legalább konstruktívan közölni? Vagy akkor legalább miért nem marad ott és várja meg, hogy reagálni tudjak???

Elég szarul érzem magam, mikor tükörbe nézek, még így 5 hónappal a szülés után is. De még akkor se lenne joga velem - vagy bármilyen túlsúlyos emberi lénnyel így viselkedni -, ha nem tennék semmit a egészséges testsúlyom visszaállítása érdekében. De őt nem is érdekelte, hogy én amúgy nagy erőkkel küzdök a kilókkal: ahogy a kislányom és időm engedi, eljárunk mozogni, és a diétát is elkezdtem már. Nem, őt mindez nem is érdekelte, csak belém akart rúgni. Mintha legalábbis őt bántanám azzal, hogy nincs modell alkatom.

Vajon mi játszódik le egy ilyen ember agyában?

Egy haszna legalább volt a dolognak. Annyira feldühített, hogy amikor majd a gödör alján leszek, és azt érzem, hogy feladom a fogyókúrát, arra fogok gondolni, hogy milyen jó lesz ezzel a kedves "úrral" pár hónap múlva újra összefutni és az arcába röhögni, hogy "Nekem dudálsz, kisautó?". De akárhogy is vesszük, azért inkább lemondtam volna az ilyesféle "extra motivációról".

Szerencsére az anyukáknak már elég sokféle lehetőségük van a mozgásra: Baba-mama torna: általában közép erős, saját testsúlyos gyakorlatokból álló edzés, melynek célja, az anyukák újra elkezdjenek sportolni, továbbá az izmok átmozgatása és erősítése. Az óra alatt a gyerekek a teremben vannak, játszanak, a kisebbek nézelődnek.

Babás jóga: egy normál jóga óra könnyített verziója, ahol a kisbabák szintén ott vannak anyukáikkal. Van kis babás és nagy babás óra is, attól függően, hogy a poronty tud-e már járni.

Maminbaba torna: ez egy hordozós latin fitness óra, kisbabás és várandós anyukáknak. Utóbbiak gyermekei saját vagy kölcsönzött hordozó eszközökben, az anyukájukra kötve vesznek részt a foglalkozáson.

Bike with Baby: olyan biciklizős edzés, ahol a babák az anyuka hátára vannak kötve hordozókendőben vagy hordozó anyagú ú.n. meitai-ban.

Úszás: ha jártok babaúszásra, anyuka utána simán lenyomhat pár hosszt - feltéve, hogy közben van, aki vigyázzon a picire.

Nyitókép: iStockphoto