A spiritualitás sötét oldala - A “megvilágosodás” csapdái

Te is spirituális vagy? Jógázol, meditálsz, mantrázol, dobkörbe jársz és mandalát festesz? Voltál már mindenféle oldáson és elvonuláson, de mégsem haladsz megfelelően a megvilágosodás felé? Sőt, bizonyos meglehetősen bosszantó, hétköznapi helyzetekben gondolkodás nélkül lepuffantanád annak az idiótának még a kutyáját is? Haha!

Szép dolog az, ha spirituális vagy, de az életünket nem véletlenül éljük itt, a 3D-ben.

"Az élet célja nem az, hogy meghaladjuk a testet, hanem az, hogy megtestesítsük a meghaladhatatlant." /Dalai Láma/

Lássuk, mik azok a csapdák, amikbe a spiritualitás útján járók előbb-utóbb belesétálnak! Én is.

És te?

Elnyomod a negatív érzelmeidet, mert neked már nem kéne ezen a szinten lenni

Jó szöveg... Majd a fülzúgásod, a gyomorfekélyed és a beállt izmaid emlékeztetnek rá, hogy van itt némi harag vagy másféle fájdalom, amin hiába próbálsz átlépni. Nem az a gáz, hogy negatív érzelmeid vannak, hanem az, ha nem veszel róluk tudomást! Ugyanis ezek valamit jeleznek - mégpedig azt, hogy neked valami miatt az a helyzet nem jó. Járj utána, hogy miért, és keress egy másik megoldást! Ja, és ne ítélj el másokat azért, mert negatív érzelmeik vannak! Ők is emberek, mint te, az ő rendszerük is jelez.

Sose mondasz nemet azért, hogy másokon segíts

Ez dicséretes dolog, de nem egyenlő azzal, hogy zsigereld ki magad, és mások miatt hagyd figyelmen kívül a saját igényeidet. Mennyire tudsz segítőkész lenni valakivel, ha ebéd előtt hív el beszélgetni, amikor éhes vagy? Na, látod! Mondj nemet, töltődj fel!

A feltöltődésnek 4 területe van: fizikai energia (alvás, víz, étel, mozgás), érzelmi energia (a pozitív érzelmek megélése), a tudat energiája (fókuszáltság vs. töredezettség), a lélek energiája (értelmet találok-e abban, amit csinálok; csinálok-e olyat, amiben értelmet találok?)

Nem lehet számodra fontos a pénz, ezen már túlléptél

A Maslow piramis legalján vannak a fizikai szükségletek. A test túléléséhez enni kell, lakni kell valahol, stb. Ehhez pedig pénz kell, amíg a társadalom meg nem világosodik annyira, hogy pusztán szeretetgazdaságban éljünk. Igenis fontos a pénz: ha úgy tetszik, a minket körülvevő éltető energia egy formája ez. Gondoskodj róla, hogy legyen belőle annyi, amiből élni tudsz! Kényelmesen. Használd jóra és kész!

Neked elég a spirituális kötődés, túlléptél a földi kapcsolatokon

Aha, meg elég fájdalmas lenne szembenézni a romos kapcsolataiddal, adott esetben azok elengedésével. Tényleg túlléptél rajtuk, vagy csak kényelmesebb ezt mondogatni, mint rendbe hozni az emberi viszonyaidat? És ez alól nem kivétel az önmagaddal való kapcsolatod sem, amit úgy hívnak: önbizalom.

Nem mész el orvoshoz, mert a lélek beszél veled a betegség nyelvén

Igen, a lélek összefügg a testtel, és minden betegségnek van valamilyen lelki oldala. De ezzel együtt vannak makacs fizikai tünetek, amiket akkor is el kell mulasztani, ha valóban csupán a pszichéd betegített meg. Nem a nátháról beszélek, ami gyógyszerrel és anélkül is 3 nap alatt múlik el. De még a lelki eredetű betegségeknél is az első lépés a gyógyulás felé, hogy tisztába kerülj azzal, mivel állsz szemben. Ezt úgy hívjuk, hogy diagnózis, és a modern orvoslás elég jó benne.

Mindennek oka van, a dolgokat úgyis fentről rendezik el

Ugye tudod, hogy ez nem mentség az alól, hogy döntéseket hozz, és felvállald döntéseid következményeiért a felelősséget? Nem lehet mindig a sorssal takarózni! A tetteidet te irányítod, és a tetteidnek következményei vannak. Itt, a valóságban.

Te az isteni egy része vagy, nem lehet árnyékoldalad

Ezt nem tudom ki találhatta ki, hogy aki a megvilágosodás felé tart, annak ne lehetne hibázni. Miért ne lehetnének rossz tulajdonságaid, rossz döntéseid, rossz reakcióid? Elárulom: aki megvilágosodott, annak is van egy vadállat oldala - csak ő megtanult bánni vele.

"Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga." /Weöres Sándor/

És ez nemcsak a vágyakkal, hanem az árnyékoldaladdal is így van.

Ne fordíts neki hátat, szelídítsd meg!

Sobják Mónika

Érdekelnek az emberi lélek mozgatórugói? Akkor irány a Pszinapszis! www.pszinapszis.hu

Nyitókép: iStockphoto