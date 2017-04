Limonádé recept kapcsolati válságokhoz

Egy kapcsolati válság olyan, mint a limonádé: a sors egy adag szörnyen savanyú, maró citromlevet önt a poharadba, és ha belefeszülsz, akkor sem fogod tudni újra tiszta vízzé változtatni.

De ne aggódj, ha nem menekülsz el egyből, még az is lehet, hogy még jobb lesz, mint előtte: hűsítő, imádni való "limonádé", ami szerelmesebb, mint valaha. Ez a "limonádé" a kapcsolati válság átélésének jutalma: amikor megerősödve jöhetsz ki a problémából - együtt vagy egyedül. De amíg a citromból limonádé lesz, keserves kínok következnek, jobb, ha felkészültök.

No panic, please!

Ne pánikolj! Ez az első és legfontosabb szabály. Attól, hogy a Facebookról ömlik rád a sok "tökéletes szerelem" illúziója, tudd, hogy nem a te kapcsolatoddal van a baj. Sőt, tök normális, hogy válságba kerültetek - ez az összes szerelmes, csókolózós képet posztoló ismerősöd kapcsolatával is megesett, csak erről nem lehet szelfit készíteni. Sőt, titkolni "kell"!

És te is el akarod titkolni, mert kiderült: hiába hittél annyira abban, hogy a ti szerelmetek makulátlan. Ez a felismerés pedig ijesztő. Megrázó. Megalázó! Kívánod, hogy ne legyen igaz, csak rémálom. Felismerni sem vagy képes a súlyát és a következményeit, amikor megtörténik. És ott motoszkál az a fránya remény is, hogy egyszer minden újra olyan lesz, mint régen...

És az sem könnyíti meg a dolgot, hogy az emberek bizony ítélkeznek. Ezért jobb nem is szólni senkinek. Így viszont egyedül maradsz. De ne aggódj: ez a legjobb, amit tehetsz! Mert meg kell mérettetned, egyedül! Sok mindenre rájössz majd magadról.

És mivel nincs kihez futni, kezdődik a zuhanás. És ez jó. A zuhanás az utazás része. Nem spórolhatod meg - akármi is lesz a végén. Szóval jobb is, ha nincs ilyenkor körülötted a sok jó szándékú rokon, bölcs kolléga és készséges barát, aki a jó tanácsaival "megmentene" ettől.

A padló a biztos pont

Hidd el, jobb minél előbb elérni a padlót, a padló biztos pont! Finoman megtámaszt, újra kinyithatod a szemed és lélegezhetsz. Ezért amíg zuhansz, használd ki az időd: tegyél fel minden fájdalmas, szívfacsaró kérdést a másiknak, tudj meg mindent, készülj fel mindenre, beszéljetek meg minden érzést, kételyt, félelmet! Mikor bajban vagytok, már nincsenek szabályok. Ez fájni fog, de ha ezt kihagyod, ingoványos talajra fogsz érkezni, amire nem lehet építkezni. Neked egy jó kemény, stabil, tiszta padlóra van most szükséged!

Elvárások kuka, helló ÉN!

Van egy rossz hírem: még ha szerencsésen meg is érkeztél a padlóra, az nem garancia semmire. Semmit ne várj a másiktól! Ahogy te is átmész most valamin, úgy ő is épp átalakulóban van. És ahogy te sem tudod, hogy mi lesz az egészből, ő sem. Az is lehet, hogy együtt maradtok, az is, hogy nem, de ne reménykedj semmiben! Ne kezdjen el izgatni, hogy pont idén kérte volna meg a kezed, hogy hogyan utaztok így el a nyáron együtt, vagy, hogy mit szólnak majd a szüleitek.

Csak magadra figyelj és fordulj befelé! A világon minden tükröződés, és ha te változol, a világ is változik körülötted.Csináld azt, ami neked jó, magadért! Ne azért, hogy hatást gyakorolj a másikra, és ne várd el, hogy észrevegye a tombolásod vagy a nyugalmad!

Ne bántsd, szeresd!

Ez talán a legnehezebb dolog, mert bántani akarod, ugyanis ő is azt tette - akarva vagy akaratlanul. És te is bántottad őt - akár tudtodon kívül. De ennek az ördögi körnek véget kell vetni! Ha harag uralkodik is a szívedben a kezdeti gőz-kieresztő ordibálás után, a másik b*sztatásának semmi értelme. A szarkazmus és az irónia sem fog használni. Csak a szeretet. Legyél türelmes, és szeretettel kezeld! Más kifizetődő út nincs! Ha már ekkora utat megtettetek, ne egy beszóláson múljon a dolog!

Szorozd meg x-szel!

Nem tudni, hogy mennyi ideig fog mindez tartani - egy hónapig vagy fél évig? De a végén lesz egy limonádéd. Csak limonádéból is kétféle van:

"Hűsítő, imádni való, szerelmesebb, mint valaha" limonádé

"Egyedül vagyok, újra jól és életerősen, mint még soha önmagam" limonádé

Hogy milyet kevertek magatoknak a citromból, az tőletek (is) függ! Lehet a te döntésed, lehet az övé, lehet a sors vagy a véletlen. De épp ezért lehet erről csak utólag beszélni. Mert kiszámíthatatlan. Mindeközben pedig remélni tilos, előre látni pedig lehetetlen!

Eltelt már egy kis idő, mégis nehéz leírnom, hogy nekem is van egy limonádém. Vért izzadtam érte, és imádom!

Makra Flóra Emese

Nyitókép: iStockphoto