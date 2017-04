Ha úriemberről álmodozol, legyél te is úrinő!

Mi már csak olyanok vagyunk, hogy ha kértek, kaptok. Szóval, ha a Hogyan legyél úriember 11 lépésben? című cikkünk kapcsán azt kéritek, hogy az úrinőség 11 kritériumát is írjuk meg, akkor az számunkra parancs! Voilá!

1. Ne öltözz úgy, mint egy olcsó prosti!

Persze annál vadítóbb nincs is, mint mikor egy úrinő a megfelelő pillanatban kihívó és szexi ruhát vesz fel. De egyrészt nagyon fontos az időzítés, másrészt van egy határ, amit nem lép át. Ha neked hiányzik a belső iránytű ahhoz, hogy megtaláld ezt a határt, akkor leegyszerűsítve: ha már prostinak öltözöl, akkor öltözz luxusprostinak! ;)

2. Ne káromkodj habzó szájjal!

Megint csak az időzítésen múlik minden: hatalmas ereje lehet annak, amikor egy úrinő száját elhagyja egy kósza b@zdmeg. De ahhoz, hogy ez tiszteletet váltson ki a hallgatóságból, az kell, hogy előtte ne cifrázza a mondatait se testnedvek, se nemi szervek szinonimáival. Ja, és persze szólj rá (kedvesen) arra, aki a jelenlétedben káromkodik!

3. Ne hagyd, hogy fogdossanak!

Tudom, hogy komplexusok uralta világban élünk, ahol könnyű belecsúszni egy önértékelési zavarba. És azt is értem, hogy a taperolás azt fejezi ki, hogy a férfi elismeri vonzó mivoltunkat - és ez jólesik a szépségipar által meggyalázott önbizalmunknak. De álljon már meg a nászmenet! Annak engedd meg, hogy ölelgessen, aki ezt ki is érdemelte. Egy jöttment flörtöléshez nem kell, hogy hozzátartozzon a combod fogdosása.

4. Ne vedd bóknak, ha a melleidet dicsérik!

És azt is nyugodtan kérd ki magadnak, ha azzal próbálnak téged lenyűgözni, hogy mennyire beindítottad őket! Te nem tenyészkanca vagy, hogy abban mérjék az értéked, hogy milyen testi folyamatokat váltasz ki egy önjelölt csődörből. Hidd el, Audrey Hepburnnél és Lady Dianánál se próbálkozott senki azzal a dumával, hogy:

Annyira vadító a feneked ebben a nadrágban, hogy nehéz másra koncentrálni.

5. Ne barátzónásíts senkit!

És ne gyere nekem azzal, hogy "Jaj, hát én azt hittem, hogy barátok vagyunk." Hiszen pontosan észreveszed, ha egy ártatlan flört se nem ártatlan, se nem flört, hanem komoly udvarlás. És ilyenkor nem elég csak megmondani a másiknak, hogy részedről ez nem egy szerelem kezdete, hanem éreztetni is kell vele a határokat. Mert ha te ezek után továbbra is ugyanúgy viselkedsz vele, akkor csak forgatod benne a kést.

6. Nézz a szemébe! Mindenkinek.

Figyelj másokra! A pénztárosnőnek is nézz a szemébe, amikor odaadja a visszajárót, és te legyél az, aki a liftbe belépve nem fél felvenni a szemkontaktust! Állítólag Jackie Kennedy-nek ez volt a legnagyobb fegyvere: a teljes figyelmét arra fordította, akivel éppen beszélt. Azt mondják az okosok, hogy a környezetük visszatükrözi azt, ahogy viselkedünk: akkor leszel a figyelem középpontjában, ha te is figyelsz a többi emberre.

7. Beszélj, hallgass, kérdezz!

Egy beszélgetés nem arról szól, hogy te beszélsz, a másik pedig issza a szavaidat. Te is hallgasd meg őt! Ha nem mondja magától, kérdezz! De azt a trendi "jó tanácsot" se hidd el, hogy az a sikeres randi titka, hogy úgy sorozod a kérdéseket, mintha géppisztolyból lőnéd! Ne nyomd el a saját személyiségedet: miután meghallgattad, nyugodtan mondd el, hogy neked mi a véleményed - mert ugye van véleményed??? És közben persze azért arra is vigyázz, hogy ne másfél órás kiselőadást tarts!

8. Húzd ki magad!

Görnyedten nehéz beragyogni a szobát, ahova belépsz. És láttál már olyan úrinőt, aki nem ragyogja be a szobát?

9. Fésülködj meg!

Ha nincs időd frizurát készíteni, akkor kösd fel a hajad!Mert csupán a lakosság 1%-a az, aki olyan szerencsés, hogy megszárítja a haját, és az máris úgy áll, mint a sampon reklámokban. Ha te a maradék 99%-ba tartozol, akkor pedig ne nevezd frizurának, hogy csak úgy lóg lefelé a hajad a fejedről!

10. Ne fuss pasik után!

Az úrinő jelzést ad. Szemez. Esetleg rámosolyog. Sőt, akár oda is lép hozzá a megfelelő ürüggyel. De nem teszi magát, nem vergődik, nem nyomul, hogy végre észrevegyék. Nem próbálkozik be sokadszorra is, és nem táplál hiú reményeket. Éjjel, részegen szerelemvallós sms-eket pláne nem ír.

11. Ne cikizd ki azt, aki bepróbálkozik nálad!

Az úrinő tudja, hogy milyen megtisztelő az, ha egy férfi összeszedi minden bátorságát, és odalép hozzá. Szóval nem cikizi ki, ha zavarában valamit elbénázott - se ott, se később a háta mögött. Kedvesen visszautasítja, és kész. Olyan meg pláne nem hagyja el a száját egy úrinőnek, hogy „Jaj, tök sokáig nyomult rám, meg írogatott az a kis hülye." Ha egy kis hülyét se tudsz leépíteni, akkor te még nagyobb hülye vagy - de inkább az a valószínű, hogy nem is igazán próbáltad lekoptatni.

+1. Az úrinő nem egy arrogáns jégkirálynő.

Ugye tudod, hogy "kikérni magadnak" meg "visszautasítani" nagyon kedvesen is lehet? Nevetve, mosolyogva, viccelődve. Ne éreztesd senkivel, hogy többre tartod magad nála! Sőt, nyugodtan lehetsz nyitott és közvetlen - nem kell mindig kivárni, hogy a színed elé járuljanak. Ja, és ami a legfontosabb: higgy magadban és az értékeidben!

U.i.: Ha te nem akarsz úrinő lenni, semmi gáz! Szuper dolog vagány csajnak, kemény amazonnak, művészi különcnek, szexszimbólumnak vagy épp gondoskodó tyúkanyónak lenni. Sőt, vegyíteni is lehet ezeket. ;)

Nyitókép: iStockphoto