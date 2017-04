Nem félek az érettségitől!

Nos, jelenleg úgy áll, hogy két hét múlva megkezdődik az érettségik írásbeli szezonja. É-rett-sé-gi. Ízlelgetjük egymást. Félreteszem a matrózblúzok és izzadt tenyerek lelki szemeim előtt vibráló montázsát, és szembeültetem magam az anyaggal.

Tizenkét éves pályafutásom alatt három épületbe jártam, hét osztályfőnökhöz. Öt történelem tanártól legalább négyszer tanultam meg betéve az Árpád-házi királyok komplett históriáját. Hat tolltartóm, egy félévi egyesem földrajzból, négy körzőm és három színházi fellépésem volt. Érdekes érzés, ahogy látom kiterítve az életem kétharmadát: most mind előttem tornyosul. Azt hiszem: nem fog minden eszembe jutni.

Nem biztos, hogy emlékezni fogok arra, hogy az udvaron csirkecsontokat ástunk ki a földből, hogy játék kígyót tettünk a tanárnő fiókjába, hogy almákat erjesztettünk a szekrényünkben, vagy arra, hogy mennyit sírtam a mosdóba zárkózva.

Ez az egész teszt arról szól, hogy mi maradt meg a rendelkezésre álló tucatnyi esztendő során. Bármennyire is összeszeded magad az elkövetkező hetekre, ha eddig nem értetted meg a trigonometriát, valószínűleg már nem is fogod. A félreértésekkel ellentétben azonban te nem ettől leszel hülye, vagy sikertelen. Sőt, még bőven át is fogsz menni a matek írásbelin. Aztán tovább fogod magad képezni azon a területen, ami érdekel, állást fogsz találni, szerelembe fogsz esni, és mindig tele lesz a hűtőd.

Persze ezzel nem azt mondom, hogy égesd el a tételeidet. Készülnöd mindenképp kell, de vannak dolgok, amikben már - még ha hihetetlen is, de - teljesen készen állsz. Például sikeresen behatároltad, hogy a mágneses fluxus nem a te játszótered, de cserébe odavagy a verselemzésért. Vagy a trecento madrigáljaiért. Bármiért.

Iszonyatos tévútnak tartom, hogy az ember - kizárólag - olyan témákból vegyen különórákat, amikből sikertelen. Az őszinte érdeklődésből gyűjtött tudás igazi kincs, és nincs olyan, hogy ne érné meg foglalkoznunk valami olyannal, amiért tiszta szívünkből rajongunk. Nem beszélhetünk felesleges hobbiról, vagy haszontalanul eltöltött időről, amikor csillogó szemmel órákat ültünk a gótikus szárnyas oltárok lexikonja előtt.

Az érettségi egy ragyogó ajtó az elkövetkezendő terveid és vágyaid felé, amely legfeljebb egy kevés olajozással, de kitárul előtted. Mostantól teljes mellszélességgel vetheted bele magad a számodra legfontosabb dolgokba és témákba. Már nemcsak passzívan tehetsz a vágyaidért, hanem közvetlen közelről valósíthatod meg őket. Eddig is nagybetűs Életet éltél, de most teljesen megváltoztathatod és személyre szabhatod a játékszabályait.

Nagyon szuper időszak vár ránk és hidd el: már rég készen állsz.

