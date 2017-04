Nem hiszem el! Komolyan ez megy az Instagramon?

Némi főszerkesztői nyomásnak engedve felregisztráltam az Instagramra. Kiderült, hogy már ciki Facebookra posztolni, és amúgy is lemaradok a valóság egy szeletéről, ha továbbra is bojkottálom ezt a felületet. Hát mondjuk, arról a kultúrsokkról, amit kaptam, lehet inkább lemaradtam volna...

A tejeskávé diadala

Hát gyerekek, ez nagyon durva! Én még ennyi tejeskávét egy rakáson nem láttam! Nekem azt mondták, hogy ide a nagyon fancy és menő képeiket töltik fel az emberek, és mint kiderült: a reggeli kávé menő. Ezt igazából Facebook felhasználóként eddig is sejtettem, DE HOGY ENNYIRE?!?! Hát én ezentúl csak kiskezitcsókolommal köszönök a kávéfőzőmnek.

Egy érzéketlen tuskó vagyok

Na, most vagy a többi ember élete túl ingerszegény, hogy még az uzsonnájukat is megörökítik, mint a napjuk kiemelkedő eseményét, vagy eddig nekem voltak rossz fogalmaim a sonkás szendvicsek csodálatosságáról. De gyanítom, hogy velem van a baj, mert én nem is tudtam, hogy ennyi zen buddha ismerősöm van, akik az élet minden apró szépségét olyan átéléssel tudják élvezni, hogy nem bírják visszafogni magukat, hogy le ne fotózzák.

Az életem egy rakás szar

Én valamit nagyon rosszul csinálok, mert velem nem történik ennyi magazinba illően csodálatos dolog. És én most töredelmesen be is vallom, hogy valami rettenetesen nézek ki, amikor itthon bekuckózós estét tartok. Nemhogy dizájn otthoni ruha nincs rajtam (ami színben illik a teásbögrémhez), de néha még egyforma zokni se.

És az időmet sem tudom rendesen beosztani

Ha én megállnék az utcában minden kósza tulipánt lefotózni, és PHOTOSHOPPOLNI, akkor sehova nem érnék oda, és semmivel nem készülnék el. Amúgy mennyire lehet a virágok illatát élvezni a megfelelő filter kiválasztása közben? Eszem megáll komolyan...

Egy szelfi mindenek felett

Hogy? De komolyan, hogy van az embereknek idejük és energiájuk MINDENHONNAN becsekkolni és szelfizni??? Rajtam kívül mindenki tudta, hogy ez folyik odakint a világban? Mert ha egy Michelin-csillagos étteremből feltol Instára egy szelfit, azt még értem. De hogy a munkahelyről, a közértből, a kozmetikustól, a buszmegállóból és egyáltalán mindenhonnan? Ez komoly?

Rend a lelke mindennek

És leáll elrendezgetni a könyvet, amit "olvas", hogy tökéletes szögben álljon a gerince a szemüvege száraihoz képest, amit nagy műgonddal ráhelyezett. Látom lelki szemeimmel, ahogy ott áll, és ahelyett, hogy olvasna, a szögmérőjével szórakozik.

Antidepresszánst mindenkinek, de legalábbis nekem!

Bár én rengeteget olvastam arról, hogy mennyire torzító hatása van a közösségi médiában megjelenő áltökéletességnek, de úgy gondoltam, kellő tudatossággal ez igazán kiszűrhető. Hát nem! 15 másodpercet töltöttem az Instán, és máris úgy érzem, hogy mindenkinek csodálatos az élete, és én vagyok az egyetlen nyomorult, akivel nem történik semmi jó...

Szóval innen szeretném megüzenni drága főszerkesztőnknek, Wandának, hogy én ezt az Instát nem fogom használni, és szeretnék továbbra is fogalmatlan nyomi maradni. Jól elvagyok én a Facebookon, és ott néha szoktam is tejeskávés képeket is lájkolni, mert amúgy az tök jó. (És bevallom, néha-néha én is posztolok valami ilyesmit.) De az Insta által produkált mennyiséget és töménységet nem viseli el a szervezetem. Köszönöm a megértést!

Üdv.:

A vezető szerkesztőd

