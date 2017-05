"Ezért nem találsz magadnak egy rendes férfit!” - Hát, kösz!

Vannak olyan megjegyzések, amik hallatán egyedülállóként a legszívesebben elbujdosnánk, vagy egyszerűen csak behúznánk egyet annak, akitől származnak. Mondatok, amiket még akkor is nehéz normálisan lereagálni, ha fekete öves Coelho fan vagy!

Tegye fel a kezét, aki érezte már magát legalább egyszer kellemetlenül amiatt, mert egyedülálló, vagy mert még nincs gyereke! Azokról a pillanatokról beszélek, amikor az érdeklődő ismerősök, családtagok kérdései, megjegyzései századjára is betalálnak.

Van már valakid?

Nyilván nem mindegy a hangsúly, de ha a kérdést sürgető szándékkal és fürkésző tekintettel párosítva teszik fel, igen frusztráló tud lenni... Viszont van az ilyen helyzetekre egy kidolgozott és frappáns válaszom, ami bevallom: elég kontrasztos. Így csak azoknak ajánlom az alkalmazását, akik kellőképpen elszántak. A válasz pedig így hangzik: "Nincs!" És ezt a kérdező szemébe nézve, magabiztosan mondjuk, csak semmi bizonytalankodás! A válaszunkat követő síri csendben pedig szükség lesz minden erőnkre, hogy magyarázkodásunkkal meg ne törjük a drámai csendet.

Először légy boldog magad!

Hogy pardon? Hogy micsoda? Excusez moi?Na, ez az, amiből köszi, de nem kérek! Értem, és tudom, hogy mit jelent ez a mondat. Remekül érzem magam a barátaim és a családom társaságában, sőt, néha egymagam is, de akkor sem szeretném ezt hallgatni! Amikor épp betéved egy hatalmas bogár a lakásba, és sikítva rohanok előle rovarirtóval a kezemben, vagy amikor este motoszkálást hallok az ajtóm előtt, akkor nem az jut eszembe, hogy milyen lélekemelő és fantasztikus érzés, hogy ezekkel a dolgokkal egymagam nézhetek szembe! Igenis kell egy férfi, egy harcos, egy öltönyös Tarzan!

Majd jön, ha jönnie kell!

Ez a mondat jellemzően egy nagy sóhaj és sajnálkozó tekintet kíséretében hangzik el, amire legtöbbször csak annyit tudok felelni, hogy "Ühüm, biztos." Őszintén, mit lehet erre mondani? Felesleges okfejtésbe bonyolódni, és a mondat mögött rejlő nagy spirituális mondanivalót kielemezni. Majd jön, igen, és csak remélni merem, hogy nem az 5-ös metróval és ingyenes utazásra jogosító nyugdíjas igazolvánnyal!

Ne görcsölj rá!

Na, itt már tépni tudnám a hajam. Igen, tudom: minél jobban akarunk valamit, annál jobban rágörcsölünk, stb., stb. DE kérdezem én: ha egyszer párt szeretnénk találni, mikor már túl vagyunk azon a korszakon, amikor boldogan éltük az egyedülállók mindennapjait, és már szeretnénk megállapodni, mégis, hogy ne görcsöljünk rá?

Ha egy szimpatikus, intelligens, uram bocsá' humoros férfival ismerkedsz, biztos, hogy eszedbe jut, hogy vajon hív-e majd, ha igen, mikor, ha nem, akkor miért nem, stb. A netes ismerkedés házasságszédelgőkkel nehezített pályáin ezek pláne normális gondolatok. Az már más kérdés, hogy tényleg nem kell a végtelenségig belepörgetni magad.

Lehet, hogy nem jó helyen ismerkedsz!

Hogy ez eddig nekem miért nem jutott az eszembe?! Ilyenkor mentálisan a homlokomra csapok, és elképedek, hogy miért is nem kutattam eddig új alternatívák után az ismerkedést illetően. A templomban a misén, a könyvtárban a Daniel Steel regényeknél vagy egy vadregényes BKV-zás alkalmával is találkozhatok egyedülálló, ismerkedni vágyó és nekem való férfiakkal. Már előttem is a kép, ahogy a gyóntatószékből kilépve megpillantok egy éppen áldozni készülő, széplelkű férfit. Az ostya szinte kiesik a szájából, ahogy a tekintetünk találkozik, és a következő pillanatban már egymás mellett énekeljük a Hozsannát. Ámen!

Petrás Gabriella

Nyitókép: iStockphoto