Világ lúzerei egyesüljetek! - Avagy kiút a balekságból

Ha csak ezt a hetet gondolod végig, hányszor vettek hülyére? Gyerünk, számold össze szépen! Hányszor érezted úgy, hogy átdobtak a palánkon? Hányszor hitték, hogy veled meg lehet csinálni?

A főnököd már megint téged oszt be hétvégézni, ebben a hónapban harmadszor.

A projektvezető téged bíz meg, hogy menj el egyeztetni Józsival, amikor eleve tudja, hogy ő az, aki mindenen órákat problémázik.

A párod mindig megesküszik, hogy legközelebb nem szervezi a haveri találkozót a közös hétvégére, de sajnos most utoljára mégis...

A tesód úgy tesz, mintha véletlenül ültetett volna a családi összejövetelen a legidegesítőbb nagynéni mellé.

A gyereked kikapcsolja a telefonját, hogy nehogy utol tudd érni szombat este.

Persze néha mindenki életében előfordulnak ilyen fura és bántó helyzetek, de annak azért fel kéne tűnni, ha sorozatosan ilyenekben találod magad. Kis hazánkban valamiféle perverz, nemzeti sport arra licitálni, hogy kinek a rosszabb, de ezt a fődíjat megnyerni, lássuk be, elég kétes dicsőség. Ha belegondolsz, ebben a versenyben kimondatlanul mindenki arra hajt, hogy a lehető legtöbb lúzerpontot gyűjtse be magának. Neked is jobb, ha kiszállsz a "kit néznek a legnagyobb hülyének" futamból.

Ha nem te vagy a főszereplő az életedben, akkor menthetetlenül mellékszereplő vagy. Nem te alakítod a darabot, csak statisztálsz hozzá - valaki másnak. Csak akkor csinálhatnak belőled hülyét, ha titkon annak tartod magadat, és ezért hagyod, hogy így bánjanak veled.

A pálya széléről először érdemes feltenni a kérdést, hogy hogyan reagálsz ilyen helyzetekben:

Kiakadsz, és dühöngve kikéred magadnak?

Normálisan, de határozottan szóvá teszed, hogy ez nem oké?

Csak sóhajtasz egyet, hogy "Na, ez is csak velem történhet meg...", és utána beletörődsz a sorsodba?

De ha végre úgy döntöttél, hogy öreg vagy már bohócnak, akkor itt az ideje tükörbe nézni! Hol fordulnak elő sorozatosan olyan helyzetek, ahol úgy érzed, el vagy nyomva? Gondold csak végig a klasszikus listát: munkahely, párkapcsolat, családi kapcsolatok, baráti viszonyok.

VIGYÁZAT! Az épp aktuális főszereplő nagyon meg fog lepődni, hogy visszaköveteled a jogos helyedet, és kiállsz magadért.

Mindez azzal kezdődik, hogy tudd, hol a te helyed. Másképp fogalmazva, hogy tudd, hol vannak a határaid - vagy hol szeretnéd, hogy legyenek. Mi az a határ, ahonnan nincs tovább? Nincs több sorozatos hétvégézés, kollégák helyett elvégzett feladat, figyelmen kívül hagyott kérés. Ha eldöntötted, hol a határ, akkor ezt tudatni kell a többiekkel is. Határozottan tedd szóvá, mi az, ami neked nem elfogadható, és helyette milyen viselkedés az, ami igen!

Tudom, hogy ettől halálra vagy rémülve, hiszen ilyet sosem csináltál eddig, sosem mondtál nemet "visszautasíthatatlan" kérésekre. Ez is úgy megy, mint a vezetés: az elején még azt se tudod, hol vannak a pedálok, és teljes parában vagy, hogy be tudod-e venni a kanyart, de gyakorlással egyre könnyebben megy a dolog. Aztán, ha gyakorlottabb leszel, a forgalom többi résztvevője alkalmazkodik majd hozzád.

Mikor kezded újraírni a jeleneteidet?

Sobják Mónika, tudatosságtréner, belső idegenvezető

Nyitókép: iStockphoto