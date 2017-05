A csajod nem tucatáru. Ne kezeld úgy!

Annyi sztereotípiát tudunk felsorolni, amivel ki lehet elégíteni a nők igényeit.

Hiszen minden nő csak a pénzre meg a kocsira hajt. Csak az a fontos, hogy körülrajongják őket - és nekik még ez sem elég. Legyen a csávó kicsit macsó, de ha romantikázni kell, akkor egy vajszívű papamackó. És úgy összességében, mint a mesében, hozzon is ajándékot meg ne is.

Ugye?

A valóság az, hogy mi, emberek hajlamosak vagyunk azzal együtt, hogy belépünk a felnőtt korba, magunkra venni a képmutatás undorító ruháját. Hiszen mit is csinálunk? Mindent őrült módon ideologizálunk. Mindennek tökéletesnek kell lennie! Ezért a csajodnak is pont olyan dobozos rózsát veszel, mint amiket az Insta fotókon látsz. Ugyanazokat a gagyi beceneveket és szerelmes sorokat nyáladzod neki, mint a többiek. És összességében, minden tettedet úgy veszed le a polcról, mintha egy kész tárgy lenne. Mert ha jól néz ki, akkor biztos, hogy jó is. Mindenkinek egyformán.

Pedig az a szomorú igazság, hogy elégedetté tenni egy nőt nem ilyen egyszerű. És most mondhatod, hogy: "Mé' nem elég neki, ha elviszem a wellnessbe? Meg leírom harmincszor, hogy úgy szeretem, mint az egerek a sajtot?"

Mert bár te azt hiszed, hogy ez érték, valójában nem az.

A valódi értéket ugyanis nem lehet csak úgy levenni a polcról, nincs rá kész formula. Azt neked kell létrehoznod. Hosszú, kemény munkával, személyre szabottan. Olyasmit, amit nem tudsz csak úgy bármikor, bárkinek odaadni. Komoly befektetett energia, áldozat és idő van mögötte. Na, ez az, amire a felszínességünk miatt nem vagyunk hajlandóak.

Mert ugye milyen nehéz megjegyezni a legjobb barátnője aktuális szerelmének a nevét? Végighallgatni, amikor a hülyeségeiről beszél - amikkel te egyáltalán nem értesz egyet. Kihagyni egy délutáni sörözést a haverokkal, és helyette otthon "csak úgy vele lenni". Ha ez valóban nehezedre esik, akkor nincs jogod panaszkodni. Mert bizony a titok ennyi, és nem több. A nő nem vágyik többre, mint - teljesen érthetően - amiből a legkevesebb van: figyelemre és időre.

Hiszen, ha valóban ő a te életed - ahogy becézgeted -, akkor kinek van hely a memóriádban, ha nem neki?

Ha tényleg annyira fontos neked, amennyire mondod, akkor miért olyan dolgokkal akarod megvásárolni, amit bárkitől megkaphat?

Be kell látni uraim, hogy bár ideig-óráig lehet vaktában lövöldözni - aztán panaszkodni, hogy senkinél sem találsz be. De később elkerülhetetlen lesz a felébredés. És akkor majd tedd fel magadnak a kérdést: miért lennél bárkinek különleges, ha te mindenkit ugyanúgy kezelsz?

