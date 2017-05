Nős pasik a Tinderen - és még válogatnak is

Ezt a levelet azoknak a szingli nőknek a nevében írom, akiket megbántottatok, megaláztatok, és akiknek megsértettétek a lelki világát - még ha csak virtuálisan is.

Kedves házasságban élő férfiak, akik a szájbervilágban keresitek a pillanatnyi élvezeteket! Van itt néhány kérdés és kulcsfontosságú pont, amit érdemes lenne végiggondolnotok, mielőtt elkezdenétek vadászni a szingli nők között!

1.

Ha valóban nem vagytok boldogok, és úgy érzitek, hogy elfáradt a kapcsolat, miért nem léptek ki belőle?

A hűtlenkedők nagy része előbb-utóbb lebukik, és bár minden szereplő sérül valamelyest, a feleség az, akinek a legnagyobb fájdalmat kell elviselnie. Persze könnyebb titkolózni, könnyebb nem szembenézni az esetleges konfliktusokkal, de a fájdalmas igazság hosszú távon kifizetődőbb, mint a sunyi hazudozás. Tiszteljétek már kicsit azt a nőt, aki éveken át mellettetek állt!

2.

Miért nősültök meg, ha mélyen belül tudjátok, hogy képtelenek vagytok a monogámiára?

Beszéljetek tabuk nélkül a múltról, és arról is, ha féltek a komolyabb elköteleződéstől! Pár éve együtt jártam valakivel, aki nyílt lapokkal játszott - tehát az ő esetében pontosan tudtam, mire számíthatok -, mégis adtam egy esélyt magunknak. Hogy megbántam-e a döntésemet? Nem, és nagyon sokat tanultam belőle.

Az őszinteség jó politika, így az a nő, akivel virtuális kapcsolatba kerültök, eldöntheti, hogy folytatja-e az ismerkedést. Vannak nők, akik beérik azzal, ha pótléknak használják őket, de aki komoly kapcsolatra vágyik, abban lelki törést fog okozni, ha egy férfinak nem tisztességesek a szándékai.

3.

A statisztikák szerint a tinderezők egyharmada házas - ezt én is tudom igazolni.

Legtöbbjük számára ez egy jópofa játszótér, ahol következmények nélkül lehet nyomulni. És még meg is magyarázzák, mi szerint a Tinder köztudatottan egy dugó app, miért akartok itt romantikázni? Nálam az veri ki legjobban a biztosítékot, amikor az illető elfelejti közölni a családi állapotát, és már órák, esetleg napok óta folyik a beszélgetés (meg a fotók küldözgetése). Az elején pedig - bármennyire is résen van az ember - nehéz kiszűrni a csalókat. Ha csak mellékutat kerestek, legyetek annyira tökösek, hogy ezt már az elején elmondjátok!

+1.

Az rendben van - illetve dehogyis van rendben -, hogy szeretnétek némi extra izgalmat csempészni az életetekbe, de lehetne, hogy leszálltok a magas lóról, és megpróbáljátok lejjebb nyomni az egótokat?

És nem írnátok le szépen, pontokba szedve a hatalmas elvárásokat, amiket a szeretővel szemben támasztotok? De most komolyan, tényleg azt gondoljátok, hogy ugyanolyan kondíciókkal rendelkeztek, mint az egyedülálló férfiak? Azzal meg pláne ne indokoljátok a hűtlenséget, hogy a feleségetek okos is, szép is és még a szex is jól működik, de túl unalmas ez a tökéletesség! No comment.

