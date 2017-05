Most akkor én pénzéhes lotyó vagyok?

Azt gondolom, hogy a férfiak egy része valami olyan tévedésben él, hogy a nőknek csak a gazdag, "fullextrásbéemvés" pasik kellenek.

Bizony vannak olyan libák, akik nem szeretnek dolgozni, és gazdag fószereket akasztanak le maguknak, de most nem róluk lesz szó. Viszont elég bicskanyitogató, hogy ha a nő saját magához hasonló, normális életszínvonalon élő férfit szeretne, sokan már egyből pénzéhesnek könyvelik el.

Soha nem várok el olyat a másiktól, amit ne értem volna el én is. Nem várok el kacsalábon forgó palotát, drága autót, maldív-szigeteki nyaralást, sőt, ha egy pár vagyunk, és becsődöltél vagy munkanélküli lettél, mindenben számíthatsz majd rám. Viszont szerintem legtöbbünknek olyan társ kell, akivel a hasonló értékrend, életfelfogás mellett többé-kevésbé hasonló (élet)színvonalon is vagyunk.

Szeretném, ha lenne egy otthonod, ahová nem kopogtat be anyuka reggel, hogy kivigye a koszos tányért. Nálam is szívesen látlak, nem erről van szó - de ha elmúltál harminc, bizony legyen egy legénylakásod vagy egy albérleted (akár lakótársakkal), ahová fel tudsz vinni egy nőt. Egy olyan kuckó, amit te tartasz rendben, ha nincs takarítónőd.

Nem kell, hogy megpróbálj túllicitálni karrier terén, hogy vagányabbnak tűnj! Ha valaki jó a saját szakmájában, az mocsok szexi - legyél akár programozó, lovász vagy éppen autószerelő, szeretni fogom. Legyen egy olyan munkád, amiből fenn tudod tartani magad, mert én is fenn tudom. De ha egyszer családunk lesz, és otthon leszek pici babákkal, bizonyos mértékben rád leszek utalva. Anyagilag is. És én szeretném biztonságban érezni magam.

Nem baj, ha ezek még mind nincsenek meg, de csak akkor, ha rajta vagy az ügyön. Ha vannak céljaid, és teszel értük. Ha tanulsz, ha kesergés helyett keresed a lehetőségeket. Minden a hozzáálláson múlik!

Az irigység viszont nagyon nem szexi. Lehetsz piszok elégedett saját magaddal, de ne annyira, hogy ne legyenek ambícióid! Ne irigykedj más férfiakra, akiknek menőbb a kocsijuk, jobb az anyagi helyzetük vagy sikeresebbek nálad! Ha más el tudta érni a célját, te is el tudod a sajátodat - mi nők, ha szerelmesek vagyunk, támogatunk is ebben.

A pénz nem az ördög műve, hanem egy eszköz, amivel a saját életünket, és akár mások életét is jobbá tudjuk tenni. A szeretteinken, a családunkon, a barátainkon kívül még idegenekét is! És ezért bizony nekem egy olyan társ kell, aki nem kesereg, hanem tesz azért, hogy a közös életünk és a világ is jobb legyen.

