A halogatás művészete - középhaladó és profi szinten

Nagyon fontos lenne megcsinálni. De te nagyon nem akarod. Ilyenkor csak a halogatás művészete segíthet! ;)

Hirtelen teendők sokaságát tudod felsorakoztatni, és érveket kitalálni, hogy miért ér még rá. Sőt, lényegében szinte bármit képes vagy elvégezni, csak azt nem, amit muszáj lenne...

Facebook, Instagram,Twitter, Youtube kimaxolása

Az egyik legkézenfekvőbb halogató tevékenység a telefonunkon a közösségi média pörgetése. Ilyenkor érdekesebbnél érdekesebb videókat találsz a pulóverek egyszerű összehajtogatásáról, bénázó macskákról, hot dogot a fejükön egyensúlyozó kutyákról. Amelyek körülbelül 1 órától a végtelenségig terjedő időszakban kötnek le.

Portörlés, felmosás, pakolás

Ha halogatás közben szeretnéd tevékenynek és hasznosnak érezni magad, akkor a portörlés, a pakolás és a felmosás tökéletes alternatívák az időhúzásra. Ilyenkor hirtelen rendre és makulátlan tisztaságra vágysz: érzékszerveid a jugoszláv westernfilmek indiánjait megszégyenítő módon kiélesednek, és zoomolva keresed a takarítandó felületeket. Egyből észreveszed a port a tévén, a foltot a padlón, és már nem is tűnik olyan macerásnak a dísztárgyak áttörölgetése sem - végül is, egyszer meg kell csinálni, nem?

És mikor, ha nem most?!

Mosogatás

Én speciel szeretek mosogatni. Tudom: ez felfoghatatlan, és szerintem rajtam kívül nem nagyon lenne tagja az anonim mosogatásfüggők klubjának. De előfordulhat, hogy valamihez annyira nincs kedved, hogy még a mosogatásban is meglátod a szépet. Ilyenkor nincs az a zsíros edény, ami kifogna rajtad, nincs az a szennyeződés, amit el ne távolítanál. Sőt, ha eléggé átszellemülsz, a mosogatásban egyfajta megtisztulást is átélhetsz. Ez utóbbira szükség is van, mert a halogatás rettentő nyomasztó tud lenni.

Tv kapcsolgatás

A tv kapcsolgatás erős vegetatív állapotot idéz elő, amolyan passzív ellenállást. De ha másképp nézzük, meditációnak is nevezhetjük - hiszen közben teljesen kiürül az agyunk. Én tv kapcsolgatás közben módszeresen végignyomkodom az összes csatornát, még a sport adóknál is elidőzöm egy keveset, a természetcsatornákon pedig szinte felvillanyoz a pingvinek közösségi élete. Ez a fajta időhúzás felszínes halogatóknál működik: csak módszeresen, ráérősen van értelme, a kapkodás megöli az egészet.

Telefonálás

Ha éppen egy telefonbeszélgetést halogatsz, akkor evidens, hogy nem azt az illetőt hívod, akit kellene, hanem valaki egészen mást - máskülönben nem lenne értelme a halogatásnak. Tehát felhívod az egyik barátodat, és valami egészen lényegtelen dologról remekül elcseverészel addig, amíg már túl késő lesz ahhoz, hogy arra is rácsörögj, akire eredetileg kellett volna.

Teregetés, vasalás

Amikor eljön a halogatás ideje, akkor valahogy ezeknek a házimunkáknak is lesz egyfajta varázsa. Szinte már várod, hogy lejárjon a mosás, és leküzdhetetlen vágyat érzel arra, hogy alaposan és szépen kiteregess - mielőtt belekezdenél a fontos teendődbe. Gondosan egymás mellé rendezed a zoknikat, a toppokat, külön méret szerint a törölközőket, miközben az öblítő tavaszi rét illata távolra repít a "muszáj dolgoktól".

Petrás Gabriella

Nyitókép: iStockphoto