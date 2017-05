Ciki, de te is imádod - Bűnös élvezetek

Mindenkinek vannak rejtegetett kis titkai. Egy szégyenletes, bűnös élvezet, amiről nem szeretnénk, ha a világ tudomást szerezne.

Hiszen hogyan is vallhatnánk be büszkén, kidüllesztett mellel, hogy rajongunk a szappanoperákért? Ezért mindenki tagad, és úgy tesz, mintha semmi ilyesmihez nem lenne köze. Tehát a következő felsorolásban te tutira nem fogsz magadra ismerni.

Szappanoperák

Persze te nem érted, hogyan is kerülhetett fel a listára, hiszen neked nincs is tévéd, vagy ha van, akkor is csak National Geographic-ot nézed rajta rendületlenül. De azért valahogy mégis időrendi sorrendben fel tudnád sorolni Berényi Miki összes barátnőjét, ugye? Csak nem értem, hogy ezt hogyan olvastad ki az Afrika ravasz ragadozói című műsorból? Csupán azt tudom feltételezni, hogy a macska minden este épp ugyanakkor suhan át a kanapén, és lép rá a távirányítóra...

Celebsimogató

Természetesen te csak Tolsztojt olvasol szabadidődben, még véletlenül sem valami pletykamagazint, így fogalmad sincs a celebek magánéletéről. Ám mivel a Háború és béke egy elég vaskos darab, nem lehet mindig az ember táskájában. De hát ugye a fogorvosnál és a nőgyógyásznál várni kell, és ott mi más olvasnivaló van az asztalon, mint egy bulvármagazin - amire unalmában ráfanyalodik az ember. Csak és kizárólag ezért vagy olyan tűpontosan tájékozott Berki Krisztián (nem, nem az olimpia bajnok, hanem a sima heréjű) és az ő Pamelája se veled, se nélküled kapcsolatának minden egyes momentumával.

Gyorsétterem

A trendi rukkola saláta és sushi mellé még véletlenül sem fér be egy kis mekis hamburger! Én egyszer véletlenül bűnbe estem, de csakis azért, mert nem volt más étterem a környéken. Ezért vércseként csaptam le az elsőre, ami szembe jött. És persze csak a hirtelen rám törő farkaséhség miatt csúszott le 5 percen belül 3 darab sajtburi... De most komolyan, mit ettem volna a mekiben, kertész salátát!?

Vasárnap esti Zs-kategóriás filmek

Mit tehet az ember lánya, ha vasárnap este pont lekési a művész mozi utolsó előadását? Ilyenkor nincs más választása, mint szokásától teljesen eltérően otthon a kényelmes kis macinacijában a kanapén bekucorodva elővenni a már rongyosra nézett kedvenc Zs-kategóriás filmjét. Nálam ez a Hóbortos hétvége. Mondanám, hogy karira kaptam valakitől, és csak most bontottam ki.

De kit akarok átverni? Szegény DVD-nek már a doboza is cafatokban van...

Esti nassolás

Hat után senki nem eszik, főleg nem finomított szénhidrátot, ugye!? Te is csak teljesen véletlenül, sárgarépa után kutatás közben botlottál bele este tizenegykor egy üveg Nutellába. És mivel ilyen késő volt, az éhhalál elkerülése végett fanyalodtál csak rá erre a ragacsos borzalomra. Szörnyű volt, úgy néztél ki, mint Micimackó a mézes csuporral. Még az orrod hegye is mogyorókrémes volt, mert abból a fránya üvegből csak hatalmas küzdelmek árán tudtad kinyalogatni az utolsó cseppeket.

Nyitókép: iStockphoto