Az első saját otthon magánya

Egyedül élni nagyon sok szempontból szívás. De hidd el, megéri kirepülni a szülői házból! Viszont nem fogunk neked hazudni: az első időszak baromi kemény lesz.

Azon kívül, hogy egyedül kell megbirkóznod egy csomó feladattal - elaludt az őrláng a bojlerben, a legrosszabb pillanatban fogyott ki a wc papír -, még egy csomó magányos óra is rád szakad. És csönd. Olyan csönd, amikor nem köszön rád senki reggel, este pedig senki sem kérdezi meg, hogy milyen volt a napod.

Sokáig lehet küzdeni ez ellen rengeteg alvással, sorozat- és filmmaratonokkal, munkahelyi túlórákkal, fölösleges randikkal, baráti sörözésekkel, indokolatlanul precíz takarítással. De még így is lesz egy csomó időd, amit a saját gondolataiddal kettesben kell töltened. Ugyanis ezek mellett is lesz olyan, hogy egyedül fogsz ülni a lakásod kellős közepén, és csak nézel ki a fejedből, azon gondolkozva, hogy mit kezdj magaddal.

Nekem ezek a trükkök váltak be hasonló helyzetben:

Meditálj!

Nem szükséges lemenned alfába, csupán kapcsolj ki minden kütyüt magad körül, a telefonodat is! Jó, akkor csak némítsd le, de ne rezegjen! És próbálj meg figyelni magadra! Hallgasd meg a gondolataidat, amik először öntik el a fejedet. Ne hessegess el egyet sem, még az olyanokat sem, amikről azt gondolod, hogy nem helyesek! Még csak ne is szégyelld magad miatta! Senki nem fogja megtudni, hogy épp mi jár a fejedben, és bármi is legyen az, nem ér annyit, hogy ne legyél őszinte saját magaddal!

Olvass könyveket!

Lehet az A szürke ötven árnyalata, vagy Sherlock Holmes kis sztorijai, mindig lesz egy szereplő, akivel azonosulni tudsz. Nem, ez nem olyan, mintha filmet néznél! Ha filmet nézel, a stáb a szemed elé pakolja a sztorit a legtökéletesebb grafikával és animációval. Ha olvasol, saját magad képzeled el történetet, a szereplőket. Érdekes lesz megfigyelned, melyik szereplőhöz miért vonzódsz, vagy melyik karakter miért taszít.

Próbálj ki új dolgokat!

Mindenkinek van olyan dolga, amit régóta halogat. A halogatás pedig nagyon jó barátunk: meghúzódhatunk a háta mögött, és tökéletes indokokat gyárt nekünk. Dobd ki a halogatást! Írj egy listát, mik voltak eddig az elhalasztott tennivalók, és most zárd le őket! Tekintsd ezt egy kihívásnak, amiben saját magad félénkségét kell legyőznöd!

Kezdj el sportolni!

Igen, tudom: nagyon kevés az időd, reggeltől estig dolgozol, előtte és utána a kutyáddal sétálsz, szombaton nyelvtanfolyamra jársz, vasárnap pedig illik meglátogatni a szüleidet vagy a barátaidat. Mégis, kezdetnek vegyük a sorozatnézésre fordított idődet, mondjuk heti két napon! A puha kanapéba süppedés helyett menj el futni, csinálj guggolásokat, jógázz!Kiköpnéd a tüdődet az első pár lépés után? Soha nem voltál elég nyúlánk a jógához? Fáj a térded guggolás közben? Minden kezdet nehéz, de ha sikereket érsz el (márpedig fogsz), nagyot dob az önérzeteden. Sőt, ha kimozdulsz, megismerhetsz új embereket is, de rengeteg sportot űzhetsz otthon is, jó közel a puha kanapédhoz...

Egyedül is vegyél részt programokon!

Fogadjunk, többször volt már, hogy azért nem mentél el a kedvenc együttesed koncertjére, egy előadásra vagy csak sétálni, mert senki nem ment el veled, és egyedül nem mertél nekiindulni!?Nagy hiba!

Ha egyedül vágsz neki egy programnak, fejlesztheted a határozottságodat, magabiztosságodat, és kihívások elé állítod saját magad. Ami szintén sok pozitív élményt és sikerélmény ad, ezekből pedig nagyokat táplálkozik az önismereted és az énképed.

Egyszerűbb, ha a szabad pillanataidat nemcsak elütöd valamivel, hanem belevágsz, és nemcsak messziről szemezgetsz a sötét sarokba állított ismeretlen önmagaddal, hanem mélyen megismered. Egy idő után a legjobb barátod lesz, és sokkal teljesebb lesz az életed. Szóval, mit kezdesz magaddal?

