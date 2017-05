Az idegesítően tökéletes háziasszony 5 ismérve

Nála rend és tisztaság van. De nem ám olyan, mint nálad vagy nálam. Mert az ő otthonában csúszásveszély áll fenn, ha a tükörfényes padlóra lépsz, a küszöbökre csak a megvakulás kockázata mellett lehet ránézi, a WC csészéből akár ihatsz is, mert ott aztán az összes ismert baktériumfajta el van pusztítva (sőt, az ismeretlenek is). Íme, a tökéletes háziasszony! Valahogy engem kiráz tőle a hideg. De miért is?