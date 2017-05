A buliban csajozás kulturális antropológiája - Avagy így ne csináld!

Nagyon régóta nem fordult már elő velem, hogy férfikíséret nélkül mentem bulizni. Talán utoljára a gimnáziumban. Már el is felejtettem, milyen élmény a férfiak céltáblává válni egy szórakozóhelyen.

Pár hete azonban csak három lánnyal és egy sráccal mentem bulizni. A fiú pedig egyszer csak elkeveredett mellőlünk. Hirtelen nagyon sok idegen férfi környékezett meg minket, szinte egymás elé tolakodva. Az egész kezdett úgy kinézni, mintha egy természetfilmbe csöppentünk volna, ahol a Szavannán élő ragadozók párzási rituáléját mutatták volna be nekünk - élő egyenes adásban. Így mi sem vettük túl komolyan őket, hanem inkább tudományos igényességgel tanulmányoztuk a viselkedésüket.

1. Rádőlős Robi

Ő az, aki önkontroll nélkül tántorog. Erősen be van rúgva, valójában nem táncpartnerre van szüksége, hanem egy emberi mankóra. Egy szavát sem lehet érteni, szóval ha (érthetelnen módon) úgy érzed, ő lehetne életed szerelme, akkor meg vagy lőve. Se a számát, se a nevét nem fogod belőle kiszedni, de még csak emlékezni se fog rád másnap. Szinte lehetetlen elküldeni - de ne haragudj rá ezért. Nem direkt nyomul ennyire, csak fizikailag képtelen odébb sétálni.

2. Kézfogdosós Kristóf

Megragad, és többé nem akar elengedni. Valamiért a kezed vonzza a legjobban, és bárhová próbálsz menni, túlméretezett retikülként lóg rajtad. Teljesen ártalmatlan, de nagyon kényelmetlen tud lenni. Ha megpróbálod lefejteni az ujjait, valahogy mindig előkerül egy újabb keze, amit nem fél használni. A táncparkett hydrájától általában csak együttes erővel lehet megszabadulni. Úgyhogy fogjatok össze egy barátnőddel ebben a mitológiai harcban.

4. Simulós Samu

Na, ő aztán tényleg az az első számú alapelve, hogy: a tánc a vízszintes vágyai függőleges kifejeződése. És nem is akarja véka alá rejteni az irántad érzett vágyait. Meglepetésszerűen, hátulról közelít, és hamarabb érzed meg a testét a hátsódon, mint hogy egyáltalán látnád az arcát. Valószínűleg ő se látta a tiédet. Nincsenek is hosszú távú tervei, ezért ha odébb lépsz a testközelségből, rögtön belátja, hogy forró a talaj, és kiszemel egy másik feneket.

3. Hősszerelmes Henrik

Ő azért jött, hogy megtalálja az igazit. Sikerül is neki, vagy negyven alkalommal. Rögtön te vagy a mindene, özönlenek a bókok, már most a tenyerén hordozna. Az alkoholgőzön át azonban nagyon nehezen jut el hozzá az információ, hogy nem viszonzod az érzéseit, esetleg már foglalt vagy. Ha sikerül leráznod, hamar eloszlik az amiatt érzet bűntudatod, hogy szerencsétlen romantikus srác lelkébe gázoltál. Hiszen ő is gyorsan túlteszi magát rajtad, és egy méterrel odébb már ugyanolyan hévvel csapja a szelet az új szerelmének.

5. Vicces Vince

Színpadiasan a legnépszerűbb számnál kerül elő, amit mindenki torkaszakadtából énekel. Szinte félretolja a többieket, és erősen gesztikulálva énekli neked a dal szövegét. Felveszi a stílusod, előad veled egy vicces, rögtönzött koreográfiát vagy videoklip jelenetet, majd a szám után megköszöni a táncot és odébbáll. A legszórakoztatóbb és legkellemesebb táncpartner. Ebből a típusból még több is jöhetne!

Sáray Dorottya

Nyitókép: iStockphoto