A jó profilképhez magas sarkú kell!

Sokszor elkerülhetetlen, hogy fénykép készüljön rólad. Még ha te nem is akarod, mert szerinted szörnyen mutatsz a fotókon. Van olyan élethelyzet, amikor muszáj, és még az is fontos, hogy jól sikerüljön: például az önéletrajzodba, ha új állásra pályázol.

Hősnőnk, Linda úgy érezte, az ő esete teljesen reménytelen, ezért inkább profi fotósra bízta magát. Mondanom sem kell, Linda gyönyörű nő. Nemcsak külsőre szép, de határozott, és okos is. Ez elsőre egyértelmű volt, nem csak Bánhalmi Norbertnek, a fotósnak, aki elvállalta, hogy kihozza belőle a szépet úgy, hogy az a képen is látsszódjon.

Linda felvette a fotózáshoz a legszürkébb ruháját a legszürkébb kiegészítővel. Álljunk meg itt egy pillanatra, és gondolkodjunk el! Ez mit is árul el? Persze Linda a legkevésbé sem szürke kisegér. Ott lapult a vagány magas sarkú és a rikító ékszer is a táskájában.

Bionytalanul kérdezte: "Felvegyem azt?" Norbi persze tudta a választ: hisz azért kérdezte, mert fel akarja venni. És azért volt nála, mert azt szereti. Mert ő ilyen: színes, és vagány. Akkor pedig ezt kell megmutatni a képen!

Látszik a magas sarkú egyáltalán az igazolványképen?

Elárulom: látszik. A mosolyon, a kiálláson, a határozottságon. Ha csak egy igazolványképet készítő fülkébe van időd beszaladni, akkor is érdemes olyan ruhákat felvenned, amiben jól érzed magad, mert az önbizalmat ad, és attól leszel szép. Sőt, a legjobb, ha ilyenkor magaddal viszed azt a személyt is, aki mellett felszabadult tudsz lenni.

Szerencsére Norbi ilyen. Ki tudja hozni a felszabadult pillanatokat az idegenekből is. Lindából is kihozta. Igazi "all in" kép készült, amit aztán a LinkedIn-re és a társkeresőre is fel lehet tölteni (jó, ez utóbbira azért került egy kicsit izgalmasabb filter), és akár az anyukájának is elküldheti.

Eszembe jutott egy önéletrajz, amit egyszer kaptam: egy szigorú ügyvédnő tekintett vissza róla. Nemhogy nem volt szimpatikus, de egyenesen megrémültem tőle! Viszont amiket írt, az annyira ígéretes volt, hogy behívtuk. Mondanom sem kell: egyáltalán nem olyan volt a valóságban, amilyet a kép alapján vártunk. Kiderült, hogy egy világlátott lány, aki folyamatosan új kihívásokat keres.

Amilyen képet mutatsz magadról, úgy fog hozzád állni a munkaadó is. Ha szürke kisegér vagy a képen, akkor annak megfelelő munkát fogsz kapni! Ja, hogy te nem szeretnél beállni a sorba, és a sokadik alkalmazottá válni, akinek még a nevét sem tudják? Hanem kihívásra, pörgésre vágysz és kreatív feladatokra?

Akkor elő azzal az izgalmas, színes ékszerrel, és tessék szépen huncutul mosolyogni azon a fotón!

Linda a fények alatt állt, vakította a lámpa, de már kezdte megszokni. És akkor váratlanul Norbi egy igazán pajkos megjegyzést tett, mire előbújt Lindából a tökéletes mosoly. Ha tudná a munkaadó, mire gondolt, belepirulna?

Talán nem. Mert Linda igazából nem egy vaskalapos főnök alatt szeretne dolgozni - csak ebbe valószínűleg nem is gondolt bele. Ha önmagát mutatja, és nem azt, amit szerinte a világ látni szeretne, vagy amit "szoktak", amit "illik", akkor őt magát fogják felvenni. Ilyen egyszerű.

Lindáról persze tökéletes kép készült. Ő is elégedett volt: ott ült a boldog mosoly az arcán. Látszott: alig várja, hogy feltöltse a képet a Facebookra.

Nyitókép: iStockphoto