Sikeres vagy? Akkor utállak.

Biztos neked is a fejedhez vágták már, hogy "Neked könnyű, jó helyzetben vagy azért, mert..." Tehát tulajdonképpen fogd be a szádat, és örülj a szerencsédnek, nem mindenki járt ilyen jól.

Én is rendszeresen megkapom, hogy nekem milyen könnyű az életem:

"Neked könnyű, Egyiptomban búvárkodtál!"

"Neked könnyű, mert repülgetsz ide-oda!"

"Neked könnyű, mert mindenre jut időd!"

Persze, az nem látszik, hogy az elején nem hogy búvárkodni, de még úszni sem tudtam, és négynapi fizetésembe kerül egy repülő óra, és ezért három állásom is van, csak az időmenedzsmentem jó.

Ettől függetlenül úgy érzem, hogy az élet nekem tényleg baromi könnyű. Van munkám, amit szeretek. Van egy kocsim - még ha húsz éves is. Van hol laknom. Van családom, barátaim, egészségem, szabad életem tele lehetőségekkel - azaz bármit elérhetek, amit csak szeretnék. Problémáim is vannak, de hát kinek nincsenek?

Mindennek a szórakoztató oldalát kell nézni, ennyi a titok.

Vannak emberek, akik hasonló körülmények között élnek, mint én, számukra mégis lidércnyomás az életük. Másokhoz mérik magukat, és mindenkire irigyek, aki egy kicsit is boldogabb náluk, hiszen ettől a saját sikertelenségüket látják nagyobbnak.

Aztán megmagyarázzák:

"Könnyű neki, mert megtalálta az álompasit!"

"Biztos tisztességtelen úton jutott pénzhez!"

"Tuti, hogy szexelt a pozícióért!"

"A rohadt mázlista!"

Pedig valójában sokszor az álomkapcsolat mögött komoly odafigyelés van, a pénz átdolgozott éjszakák eredménye, a jó beosztást pedig csak több száz, válaszra sem méltatott önéletrajz után sikerült megszerezni. A szerencse pedig igazán nem egy megfogható dolog - viszont, ha ügyes vagy, akkor elősegíthető. Rengeteg minden múlik a hozzáálláson, hogy meglátod-e a lehetőségeket, és tudsz-e élni vele.

Mert mindennek a kulcsa az ATTITŰD!

Van egy barátnőm, akinek saját kisrepülőgépe van - és emiatt számos irigye. Szerintem pedig oltári vagány! Már nem is tűnik elérhetetlennek, hogy a gyerekeimet majd kisrepülőgépen fogom vinni ide-oda. Hiszen a saját szememmel látom, hogy meg lehet csinálni. Dolgozni kell érte, mint a barom, de meg lehet csinálni.Szeretem a sikeres embereket, mert motiválnak, és lehet tanulni tőlük. Szeretem a boldog embereket, mert az boldog, aki tudja értékelni, amije van, és vannak céljai, amikért küzd.

Túl sokat foglalkozunk mások életével, méricskélünk, összehasonlítunk. Pedig minden életút teljesen egyedi, más háttérrel, más körülményekkel. Az irigység egy olyan dolog, ami egyrészt felemészti az embert, másrészt tényleg teljesen értelmetlen. Hiszen, ha a másik embernek nem lenne párja, gyerekei, vagyona, sikere, boldog élete - amit irigységedben sajnálsz tőle -, attól te sikeresebb lennél?

Mennyiben befolyásolná, hogy te mit érsz el a saját életedben? Semennyire. Na, ugye?

Ahelyett, hogy mások életére irigykedsz, ne sajnáld tőlük, amijük van! Inkább meríts ihletet, motivációt, erőt, ne szégyellj akár tanácsot is kérni! Ők is csak emberek, mint te vagy én. Ha nekik sikerült valami, amit szeretnél, akkor neked is fog.

Nyitókép: iStockphoto