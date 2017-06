Szeretem a szexet, és ezt nem szégyellem!

Nézzünk szembe a tényekkel! A mai társadalmunk még mindig kettős mércével mér, és tőlünk, nőktől sok esetben teljesen mást vár el, mint az ellenkező nem képviselőitől. És most elsősorban a szexre gondolok.

Nekem szégyen, neked dicsőség?

Sajnos a saját bőrömön is tapasztaltam, hogy könnyen pellengére állítják azt a nőt, aki őszintén mer beszélni arról, mire vágyik az ágyban. Miközben a férfiakat arra buzdítják, hogy minél nyíltabban és merészebben kommunikáljanak a szexuális életükről. A kalandor pasit elismeréssel jutalmazzák, az élvezeteket habzsoló csajt pedig leribancozzák - sokszor maguk a nők is.

Hasonló a helyzet a korábbi kalandok kérdésében. Ha az új lovagom megkérdezi, hogy hány szexpartnerem volt előtte, két választásom van: vagy elmondom neki az igazat, vagy hazugsággal indítom a kapcsolatunkat. Én az előbbit szoktam választani, mert így érzem magam hitelesnek, önazonosnak, és nincs kedvem játszmázni. Valamit viszont nem értek. A férfiak odavannak a szexuálisan érett, és tapasztalt nőkért, de ha az illetőnek 10-nél több partnere volt, akkor nem veszik őt komolyan. Sőt, mi több, olcsó lotyóként fogják elkönyvelni. Ez az égbekiáltó igazságtalanság mindig kiveri nálam a biztosítékot!

Mindenki csinálja, de senki se beszél róla

Nálam sosem volt tabu téma az önkielégítés, de úgy látom, sokak számára még mindig kényes kérdés. Valószínűleg azért, mert beléjük nevelték az ezzel kapcsolatos szégyenérzetet. Hihetetlen, hogy a 21. században még mindig nem lehet erről nyíltan beszélni. Még a legközelebbi barátaim előtt sem merem szóba hozni a dolgot, mert annyira prűden viszonyulnak az egyszemélyes szexhez. Több kellemetlen élményem is fűződik ehhez a témához. Az egyik legdurvább az volt, amikor az egyik exem - a hátam mögött persze -undorító kis dögnek nevezett pusztán azért, mert nem titkoltam, hogy szeretem magam kényeztetni - még akkor is, ha van párom. Tényleg nem értem, miért kellene bűntudatot éreznem olyasmi miatt, ami nemcsak természetes és élvezetes, de egészséges is.

Nem azért nézek pornót, mert nem érdekel az igazi szex

Az önkielégítés mellett a pornónézés az, amit sokan még életük szerelmének sem vallanak be, attól félve, hogy betegesnek vagy undorítónak fogják őket tartani. Pedig attól, hogy valaki kedveli az ilyen típusú tartalmakat (és esze ágában sincs letagadni), még nem válik perverzzé. De nyilván más a helyzet, ha az illető ezt túlzásba viszi, és egyfajta pótcselekvésként használja.

Az emberek többsége elítéli a képmutatást, mégis sokan viselkednek álszent módon. Én nyíltan felvállalom a gondolataimat, az érzéseimet, legyen szó akár alkalmi szexről, maszturbálásról vagy a felnőtt filmekről. Azt sem titkolom, hogy rendszeresen nézek pornót, és rám pozitív hatással van: felpörgeti a libidómat, ráadásul ötleteket is lehet belőle meríteni. Lehet bátran fújolni, de tudjátok, sokkal jobb őszintén és felszabadultan leélni egy életet, mint hazugságok hálójába gabalyodva...

Nyitókép: iStockphoto