Távkapcsolatok és a tudomány

Ha engem kérdezne bárki arról, hogy mi a véleményem a távkapcsolatról, csípőből másfél másodperc alatt lebeszélném róla. Lenne legalább egy tucat érvem arra, hogy miért nincs értelme beleugrani egy olyan mókuskerékbe, amit csak fél lábbal hajthatsz, és még akkor se pörög rendesen.

De kapaszkodj meg, a legfrissebb kutatások szerint egy távkapcsolat még jobban is működhet, mint az egymás nyakán élő verzió! A felmérések alapján az teljesen biztos, hogy semmivel nem érzik magukat rosszabbul egy távkapcsolatban a felek, mintha nap, mint nap találkoznának. Vajon ennek milyen okai lehetnek?

1. Van saját életetek is

A távkapcsolat rákényszeríti a párokat, hogy elfogadják: a kedvesüknek rajtuk kívül is van élete - ez a normál kapcsolatoknál is ildomos lenne. Amikor befejezték a kommunikációt, mindketten visszatérnek a saját külvilágukba. Ezért még, ha messze is vannak egymástól, sokkal szorosabb lesz a viszonyuk, mikor időről időre újra kapcsolatba lépnek egymással.

2. Odafigyelsz, mit mond a másik

Apropó kommunikáció! Azt is megállapították, hogy a távkapcsolatban élő emberek az egymásra szánt időt mindig tartalmasan töltik, így egy-egy beszélgetés során sokkal mélyebb, és komolyabb témákról tudnak beszélni. Hogy miért? Valószínűleg azért, mert jobban tudják értékelni ezeket az alkalmakat, hiszen nincs erre minden nap, minden percben lehetőségük.

3. A ti kapcsolatotok különleges

Ami még erősen a távkapcsolat mellett szól, az a partner különlegessé válása. A statisztika alapján ugyanis a távkapcsolatok jóval több, mint fele eljut legalább egy eljegyzésig. Ennek alapvetően két oka lehet. Az egyik egyértelműen az, hogy a partnerek különlegesnek érzik a kapcsolatukat amiatt, hogy bevállalják ezt a mókuskereket. Úgy érzik, az ő kapcsolatuk erős, ha kibírja ezt a próbát.

4. Óvatosan a rózsaszín köddel!

A másik - veszélyesebb - ok pedig az idealizálás. Ugyanis mivel nem látják egymást minden nap, így hajlamosak képzeletben megszépíteni a másikat. Nincs fizikai érintkezés, nincs semmilyen testi kontakt. Csak a személyiségek vannak. Mondhatni teljesen érzelmi síkon mozog a kapcsolat. Ami jól hangozhat, de szerintem gáz.

Ezzel azért vigyázni kell! Ugyanis, ha később összetalálkozik a két ember, és lerombolják az ösztönök a fantáziát, akkor baj lesz. Nem szabad túlzott ábrándokat kergetni! Mert többek között ennek köszönhető, hogy a távkapcsolatok több, mint egyharmada a távolság eltűnését követően maximum három hónapot bír ki.

De akkor mit tehetsz, ha te is ilyen helyzetbe kényszerültél, de ragaszkodsz a kapcsolatotokhoz?

Tervezz!

Szükség van dátumokra. Sokkal könnyebben viselitek el a távolságot, ha pontosan megtervezitek, hogy milyen időközönként látjátok majd egymást. Azt pedig gondolom, meg sem kell említenem, hogy mennyire fontos, hogy kitűzzétek a dátumot, ameddig tart ez a távolsági élet. Na persze nem arról van szó, hogy évekre előre másodpercre pontosan ütemszerűen kell élnetek. De oldja a hiány okozta feszültséget az, ha ki van tűzve egy időpont, amit lehet várni, és amikor majd újra egymás karjaiba borulhattok.

Nyitókép: iStockphoto