Randizási útmutató elvált apukákhoz

Az elmúlt évek során többféle férfitípusba belefutottam, és az eddigi tapasztalataim alapján azt hiszem, kijelenthetem, hogy a legnehezebb dolgom egy kétgyermekes férfival volt.

A vele való együttlét felkavaró élményt jelentett, de sok problémát is hozott az életembe. Hosszú időbe telt, mire beláttam: én szúrtam el a dolgokat, de mentségemre legyen mondva, nem direkt - egyszerűen nem álltam készen egy ilyen típusú kapcsolatra. Gondolom, nem szeretnél abba a hibába esni, amibe én, ezért összegyűjtöttem, mire érdemes figyelned, ha elvált apukával randizgatsz, és hosszú távra tervezel...

Ne akarj görcsösen megfelelni!

Soha ne próbálj olyan lenni, amilyen nem vagy! Ez a mondat különösen érvényes, ha egy szingli édesapáról és a csemetéiről van szó. Semmi sem rosszabb, mint az izzadtságszagú erőlködés, amiből hiányzik a természetesség. Bohóckodhatsz, jófejkedhetsz, beleadhatsz mindent, de a gyerekek ösztönösen megérzik a hamisságot. Helyette add önmagad, és semmilyen módon ne próbáld manipulálni a viselkedésedet! Így sokkal könnyebb lesz elérned, hogy a srácok megkedveljenek.

Az én tanácsom: kezeld úgy őket, mintha a barátaid lennének, és ők is hasonlóan fognak viszonyulni hozzád.

Gondold végig, mi állhat a féltékenység hátterében!

Alattomos dolog a féltékenység, még a legígéretesebb(nek tűnő) románcot is tönkreteheti. Imádtam a hétköznapokban vele lenni, de ezeket a közös perceket is megmérgezte, hogy már előre rettegtem a gyerekes hétvégéktől. Furcsa helyzet volt, és furcsa kettősség játszódott le bennem.

Nem akartam velük lenni (pedig mindig hívtak), mert úgy gondoltam, csak bezavarnék a tökéletes családi idillbe.

Viszont amikor otthon maradtam egyedül, a bűntudatom mellé még irigység is társult.

Ma már tudom, hogy a rossz érzéseim mögött a korábbi negatív tapasztalatok álltak, és igazából nem az ő gyerekeivel volt bajom, hanem azzal, hogy nekem még nincs...

Ne legyél olyan, mint egy önző (picsa) liba!

Nehéz feladat elvált szülőként helytállni, és közben kielégíteni a partner minden igényét. Az utolsó dolog, amire egy (korábban) családos férfinak szüksége van, az egy állandóan zúgolódó barátnő. Személyes tapasztalatból mondom. A te döntésed, hogy biztatod és támogatod őt, vagy mindkettőtök életét megnehezíted - bűntudatkeltéssel, drámázással, sértődött hallgatással.

A volt kedvesem többször is elmondta, hogy nem érzi magát jó apának. Ilyenkor láttam a szemében a szomorúságot, de képtelen voltam segíteni neki, mert túlságosan lekötött a saját világom. Nem kellett volna mást tennem, csak elővennem a kedvesebbik énemet, és azt mondani: Ne aggódj! Szeretlek, és együtt mindent megoldunk.

Amikor váratlanul lemondta a hétvégére tervezett kiruccanást (többször is történt ilyen, a srácok betegsége miatt),olyanokat vágtam a fejéhez, ami miatt így utólag is szégyenkezem. Már akkor be kellett volna látnom: nem volt más választása. Akinek van gyereke, nem akaszthatja őket szögre - és nyilván nem is akarja.

Közös jövőkép nélkül megette a fene az egészet

Függetlenül attól, hogy kinek mi a családi állapota, könnyen előfordulhat, hogy másképp gondolkodtok az együttélésről, a házasságkötésről vagy a gyermekvállalásról. Légy nyitott, őszinte a kedveseddel, és fogalmazz egyértelműen, amikor fontos témákról esik szó! Nyilván nem lehet ajtóstul rontani a házba, de az is igaz, hogy ha nincsenek közös célok, ami felé mindkét fél haladni szeretne, akkor előbb-utóbb zátonyra fut a kapcsolat.Ne siettess semmit, és ne nehezítsd meg a saját életedet vagy a másikét felesleges aggodalmakkal, inkább élvezd az együtt töltött időt! A többi pedig úgyis jön magától.

Nyitókép: iStockphoto