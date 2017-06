Több reklámot a telt nőknek!

Kupon napok? Leárazás? Kiárusítás? Hidegen hagy. Telt nő vagyok, és nincs kedvem újra és újra azzal szembesülni, hogy nem jön rám semmi, vagy, ha rám jön sem áll jól.

A telt nők nagyon ritkán találnak olyan ruhadarabot, amire azt mondják, hogy ez tökéletes.

A divat szerinti répanadrágok és bezárt nyakú, térdig érő felsők, nekünk nem igazán előnyösek, hogy finoman fogalmazzak.

167 cm vagyok és 78 kiló

Meg kellett barátkoznom a ténnyel, hogy ennyi a jelenlegi súlyom. Kimondom, leírom, mert ugyan nem szeretem, de nem is szégyellem. Próbálom viselni a testemet, a maximumot kihozni a jelenlegi állapotából. De tény, hogy nehezebb feladat megfelelő ruhákat találni rá, pláne úgy, hogy ebben nem segít egyik mostani divatmárka sem.

A telt nőknek jó fantázia kell, különben sosem találnak maguknak ruhát.

Nem segítenek nekünk a reklámok, a plakátok, a fotók: semmilyen felületen nem kapunk kapaszkodót ahhoz, hogy el tudjunk képzelni magunkon egy ruhát, így nem marad számunkra más, mint a fantázia.

Nehezen engedik útjára a képzeletünket, ha egy ruhát egy náluk 40 kilóval könnyebb nőn mutatnak be. Ha jól áll egy ruha egy 50 kilós modellnek, mutassák be rajta, de ha nem, akkor máson kéne bemutatni. Egy teltebb nőn, egy magasabbon egy vagy alacsonyabbon. Ilyen egyszerű lenne ez.

Persze a divatvilág szerint nem. Egy modell alkat van, és azon a "bábun" mutatnak be mindent. A mini pólót répafarmerral és a mélyen dekoltált estélyit is. A laza esésű selyemruhát és a norvégmintás kötött pulcsit is. Mert ő a Modell! Teljesen mindegy az, hogy valami előnyös vagy előnytelen számára, illetve az alkatának.

Pedig az összes frizurát sem mutathatják be ugyanazon a hajon.

A csapból is ez folyik: lassan a társadalom 70 százaléka küzd a túlsúllyal. Mégsem gondolnak rájuk a divatvilágban. Nem segítenek nekik az öltözködésben, vagy abban, hogy felkeltsék a vágyat egy ruha iránt. Vagy követed a divatot, és belepréseled a nem modell combodat a répanadrágba, vagy használod a fantáziád. Egy idő után már fel sem figyelsz a reklámokra, így tehát a társadalom közel 70 százalékának a figyelmét elveszítették a divatcégek.

Az önbizalomhiány, a sok csalódást okozó ruhapróbák és a rossz reklámok is közrejátszanak abban a tényben, hogy a telt nőknek mindig jó a cipőjük és szép a körmük. Mert ezek nem okoznak csalódásokat, majdnem úgy festenek, mint a magazinokban, és ezekkel azonosulni tudnak. (Nem beszélve a dolog pszichológiai hátteréről, hogy néhány telt nő csak ezen pontjaival van megelégedve.)

Ezt a ruhát soha nem vettem volna meg, ha ezen a képen látom. Ez a ruha egy ilyen vékony lányra nem való, mert úgy áll rajta, mintha betekerte volna magát a függönybe.

Ebbe a ruhába kell a tartalom.

Kell, hogy az anyag kisimuljon a melleken, kellenek bele a domborulatok elől és hátul is, hogy a test vonalait elegánsan rajzolja körbe a szatén. Ezt a darabot egy olyan lányon kellett volna bemutatni, akin mindez megvalósul. Amíg nem szolgálnak ki minket a divatvilág reklámjai, addig lássunk a szemünkkel, játszunk az anyagokkal, bátran használjuk a színeket, és engedjük szabadra a fantáziánkat, amennyire csak lehet!

Sápszky Dóri

Nyitókép: iStockphoto