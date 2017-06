Ha szereted, hazudj neki!

Régebben azt hittem, az a tökéletes kapcsolat, amiben meztelenre vetkőzünk kívül-belül, és kendőzetlenül megosztjuk egymással minden gondolatunkat. Ezt ma már nagyon másképp látom.

A titkok hozzátartoznak egy jól működő kapcsolathoz, és nem feltétlen kell tűzzel-vassal irtani őket. Persze, az is előfordulhat, hogy olyan titkokat őrizgetünk, amikről csak mi gondoljuk azt, hogy nem birkózna meg vele a kapcsolatunk. És tény, hogy vannak titkok, amik feszítik és mérgezik a lelkünket. De az alábbi néhány témakörben teljesen őszintének lenni bizony egyenlő a kapcsolati öngyilkossággal:

"Megcsaltalak."

Abban az időben, mikor még hittem a teljes őszinteségben, megesett, hogy ha félreléptem (persze ilyen sosem fordult elő), töredelmesen bevallottam a botlást. Na, ezt a hibát ne kövesd el soha, ha fontos számodra a kapcsolat! Mármint, eleve ne lépj félre, de ha már kész a baj, be ne valld! Rettenetes fájdalmat okozol a másiknak, és egy hatalmas terhet helyezel a kapcsolatotokra - csak, hogy megszabadulj egy nyomasztó titoktól. Vagyis igazából csak önző módon könnyítesz a lelkeden, miközben a párodnak ettől nemhogy jobb nem lesz, hanem kifejezetten ártasz neki. Ha ilyenfajta piszkos titkod van, és gyötör a bűntudat, menj el egy pszichológushoz, jól beszéld ki magadból, és soha többé ne csinálj hülyeséget!

"Szerettél már mást jobban, mint engem?"

Ilyen kérdést sose tegyél fel! Mit lehetne rá válaszolni? Nyilván azt, hogy ő még soha nem szeretett senkit úgy, mint téged! Pedig közben ott volt Fruzsi még az általánosban, vagy az első szerelem, esetleg az az egy, aki elhagyta, vagy akit sosem kapott meg... Amúgy is: pont olyan őrülten, mint ártatlan fiatalságunk idején, már nem is vagyunk képesek szeretni. És ez nem is baj. Őszintén, te meg tudnád mondani, hogy minek örültél jobban: a kisvasútnak, amit 5 évesen kaptál karácsonyra, vagy amikor végre kifizetted a lakáshiteled utolsó részletét? Ugye, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt?

Szóval teljesen értelmetlen azon rágódni, hogy ki, kit, hogyan, miként és mennyire szeretett a múltban, és nem is akarunk rá igazán őszinte választ kapni.

Mi volt a múltban? Kik voltak előttünk? Ki iránt mit érzett a másik? Ez mind maradjon az ő titka! Éljünk a jelenben, és csak akkor foglalkozzunk a múlttal, ha az erőszakosan betolakszik a kapcsolatunkba!

Lelki sebeink

Vannak olyan titkok, amiket cipelünk magunkkal a múltból. Évről évre egyre jobban húzzák a vállunkat, de képtelen vagyunk lerakni őket. Vannak köztük piszkos és kevésbé piszkos titkok, de semmiképpen sem olyanok, hogy csak úgy az első randin elcsacsogjuk a másiknak. Lehet, ha idő előtt fény derülne rájuk, megbántanánk vele a párunkat, vagy esetleg egy rólunk alkotott képet rombolnánk le úgy, hogy még esélyünk sem lenne bizonyítani az ellenkezőjét. A legtöbb ilyen titok még számunkra is feldolgozásra vár. Türelmesen ücsörögnek a lelkünk mélyén, és várják a feloldozást. Bár az is lehet, hogy ennek sosem jön el az ideje...

A fantázia csak fantázia.

Például amikor tiltott gyümölcsre áhítozol, vagy olyat szeretnél csinálni, amire gondolni sem szabadna - és bizony van olyan is, amikor épp gonosz terveket szövögetsz a másik ellen, csak mert megérdemli (szerinted). És ezt mind ne kösd a másik orrára!!! A legjobban működő kapcsolatok sem haladnak egy kiszámítható statikus egyenes mentén. Vannak benne hegyek, völgyek, érzelmi hullámzások, amikor megfordul a fejünkben ez-az. Biztos vagyok benne, lenne meglepődés, ha a körülöttem élők időnként belelátnának a fejembe. Még akár azt is hihetnék, hogy irigy vagyok, könnyűvérű, csapodár, gonosz, önző és utálok mindenkit. Pedig nem így van. Csak jólesik (és egészséges is) néha erről fantáziálni. És a fantázia legtöbbször nem elfojtott vágy, hanem csak feszültséglevezető képzelgés... ;)

Stiklik, a nyugodt hétköznapokért.

Egy tartós és jól működő kapcsolatban eljön az az idő, mikor már egyszerűen muszáj kis trükkökhöz folyamodni, hogy jól működjenek a hétköznapok. Például, ha úgy látom, hogy a párom rosszkedvű, és összecsaptak a feje felett a hullámok, akkor elhallgatom a rossz híreket, és nem tetézem vele a baját. Ha nem akarok újra egy több órás morgolódást, akkor nem hívom fel rá a figyelmet, hogy ebben a hónapban már harmadszorra megyek fodrászhoz. És bizony, ha sokadszorra felejtek el tusfürdőt venni, inkább azt mondom, hogy pont hiánycikk volt a drogériában. Senkinek se lenne jobb, ha megmondanám az igazat, így viszont lehet egy kellemes, békés közös délutánunk. ;)

Nyitókép: iStockphoto