Pasik, akik bebizonyították: mindig van lejjebb

Azt hiszed, csak idióta férfiakkal randevúztál eddig? Megnyugtatlak: hozzám képest kiforrott úriemberekkel találkoztál. Ha lenne egy detektorom, ami felkutatná az erősebbik nem kompetens tagjait, nekem csak nagy ritkán csipogna, talán évente egyszer.

Fogához veri a tízforintost is

Órákig andalogtunk Normafán, hazafelé viszont megéheztünk, és betértünk egy gyorsétterembe. Szóltam, hogy nagy lakomát én itt most inkább nem rendeznék, mivel nincs nálam pénz, mire ő kedvesen megnyugtatott:

"Nem baj, adok kölcsön."

A cseresznye a habon, hogy mikor a kasszánál álltunk, valaki ott felejtett egy tízforintost, és miután lopva körbenézett, büszkén eltette.

Ha ló nincs, jó lesz a szamár is...

Természetesen a szórakozóhelyektől sem kell várni a csodát. Miután a srác elkísért a villamosig, kedvesen felajánlotta, hogy megmutatja a lakását, és érzéki masszázsban részesít. Azt hiszem, nem törtem össze a szívét, mikor visszautasítottam, mert közölte velem, hogy rendben, de akkor, ha nem baj, visszamenne a buliba más lányokra vadászni.

A kefekötő...

Partnerem kissé ideges volt, felöntött hát a garatra egy üveg töménnyel az első tíz percben. Húsz perc után ült a fotelben üveges szemekkel, nyitott szájjal, amiből az ingjére csordogált a nyála. Angolosan távoztam, nem hinném, hogy sok mindent érzékelt volna belőle.

Esze semmi, fogd meg jól...

Úgy nézett ki, mint egy görög félisten. De sajnos túl szép volt, hogy igaz legyen. Amellett, hogy végtelenül nagy butaságokat kérdezett, az elmebaj kezdetleges jeleit mutatta.

Azzal próbált szórakoztatni, hogy kiterített egy A1-es lapot, amire ő maga felrajzolt egy kezdetleges Tesz-Vesz várost. Mosolyogva mutogatta, hogy ez itt a posta, a gyógyszertár, stb... Ezt követően már menekülnöm kellett volna, de este mégis nála aludtam. Hiba volt. Együttlét közben elkezdett egy Mórickás viccet mesélni. Nem volt hosszú életű a kapcsolat...

Leszel a B tervem?

Három évvel a szakításunk után találkoztam egy volt pasimmal. Én nem gondoltam randinak, mivel neki volt egy élettársa, őt ez annyira nem zavarta. Egy füstös kocsmába érve közölte velem, hogy a barátnője valószínűleg szakítani fog vele, ebben az esetben ő elvenne feleségül. Mivel sosem szándékoztam "B terv" lenni, inkább otthagytam, ők pedig azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

A mélypont

Mikor megindultunk, megkérdeztem, mihez lenne kedve. "Háááát... őőő... nemtom..." Így csak elindultunk a nagyvilágba. Útközben előkapott egy kisebb üveget, mondván, hogy ez pálinka, gyorsan rúgjunk be, oldja a hangulatot. Mivel én ennél kulturáltabb körülményekre vágytam, kerestünk egy szimpatikus kocsmát, és rendeltünk, én illemből elővettem a pénztárcámat, bár a legelső randevú első körében azért nem bánom, ha meghívnak. Nos, ő nem így tett, én fizettem az ő italát is.A sokadik pohár bor után rákérdeztem, mit jelent gyűrűjén lévő BDSM felirat. Erre a kérdésre nemcsak elmagyarázta a lényeget, de kedvesen prezentálta is, hogyan és hova kötözne ki. Nem volt második találka.

Egy szó, mint száz: kaptam jobbnál jobb főnyereményeket, de én is kitettem magamért. Valószínűleg én is szerepelek mások negatív toplistáján. De az már egy másik történet.

Varga Lea

Nyitókép: iStockphoto