Nincs honvágyam. Valami baj van velem?

Öt évvel ezelőtt becsomagoltuk a bőröndöket, felpakoltuk a bútorokat, és új életet kezdtünk Németországban. Azóta figyelem magam, és várom, hogy felébredjen bennem a honvágy.

Hisz' annyit olvastam már erről. Vártam azt a gyönyörűen fájdalmas érzést, amit Márai Sándor, Wass Albert, Radnóti Miklós és szinte minden magyar író ezerféleképpen megfogalmazott már. És valamiért azt gondoltam, ez természetes, megkerülhetetlen része lesz az életemnek. Nem így történt...

Az első évben végig úgy éreztem magam, mintha egy hosszú nyaraláson lennék, és ez csak akkor múlt el, amikor már kialakult az itteni életünk rutinja. Amikor az utcán már ismerősként jöttek szembe a szomszédaink, és a környékbeli kíváncsi idősek is egyre hosszabb időre álltak meg beszélgetni, elmesélni a balatoni, budapesti kalandjaikat.

Honvágy helyett lelkifurdalás

Ez a "nyaralásérzés" eltűnt, de nem váltotta fel a honvágy, helyette lelkiismeret-furdalást kezdtem érezni, amiért nincs. Mégis mi a baj velem? Sokszor terítékre került ez a kérdés az elmúlt években, válaszokat kerestem, és meglepődve tapasztaltam, hogy az ismerőseim között sincs olyan, akinek "értékelhető" honvágya lenne.

Amikor megkérdeztem tőlük, szerintük mi lehet ennek az oka, az alábbi válaszokat kaptam:

Fapados

A világ összement: felülsz a repülőre, és másfél óra alatt Budapesten vagy. Autóval tíz óra alatt. Már nem olyan korban élünk, amikor napokig vagy hetekig tartott egy ezer km-es utazás, fogadóról fogadóra, váltott lovakkal. Most csak gondolsz egyet, és néhány óra múlva otthon is vagy.

Globalizáció

Azért nincs honvágyam, mert nem történt drasztikus környezetváltozás az otthonihoz képest. Európán belül maradtunk, alapjaiban azonos kultúrkörben, emiatt könnyen beilleszkedtünk, és jól boldogulunk a hétköznapokban. Azt hiszem, ha Európán kívül lennék, mondjuk Japánban, ott éreznék honvágyat. Nem mentünk elég messzire.

Itt nem hiányzik semmi, ha bemegyek egy boltba, pont ugyanazokat a termékeket találom meg, mint Magyarországon. Összerakhatom az otthoni ízeket minden nehézség nélkül.

Kivándorlás

Nincs, ami visszahúzzon, az otthoni barátaim is szétszéledtek a bolygón. Kialakult itt egy új baráti köröm, sokat vagyok magyarokkal, akikkel bármiről tudunk beszélgetni az anyanyelvünkön, és félszavakból is megértjük egymást.

Internet

A család hiányzik, de velük is tudunk beszélgetni Skype-on vagy Messengeren keresztül - ez nagy adománya a modern kornak. Mókás, hogy a közösségi oldalaknak köszönhetően például többet tudok most a falumbeliekről, mint amikor még otthon éltem. Az otthoni híreket is mindig elolvasom. Naprakész vagyok a hazai közéletből.

Ülök az asztalnál, és a cikk befejezésén gondolkodom. Nézem az ó kalocsai mintával hímzett terítőmet, amit már itt hímeztem ki, a bortartóban a hazai borokat, a könyvespolcomon sorakozó magyar nyelvű könyveimet.

Ha nincs honvágyam, hát nincs. Pörköltet melegítek ebédre, uborkasalátát eszem hozzá - tejfölösen, jó sok fokhagymával. Hiszen építettünk mi ide magunknak egy csepp magyar szigetet, ahonnan bármikor, többféleképpen elérhető a hazánk. 1200 km-re, egy gombnyomásnyira, vagy épp csak egy kanálnyira vagyok a szülőfalumtól.

Ponya-Papp Andrea

Nyitókép: iStockphoto