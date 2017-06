Boldog vagy? Igen, fenntartható módon!

Annyi mindenből van ma már fenntartható. A gazdasági növekedéstől kezdve a környezetvédelmen át a társadalmi fejlődésig - újabban mindenhez a fenntartható fejlődésen át vezet az út.

Én bizony kitaláltam még egy formáját: fenntartható boldogság.

Beszélgetéseim közepette gyakran belefutok a - számomra megválaszolhatatlan - kérdésekbe: "Hogy vagy?" "Mi van veled?" "Akkor most boldog vagy?" Ezek tipikusan azok a kérdések, amikor igazából csak 2,5 percünk van a másikra -, és hát valljuk be: ember legyen a talpán, aki ilyen röviden össze tudja foglalni élete dolgait! Nekem ez nem megy, engem ezektől a kérdésektől kiráz a hideg.

Nemrégiben ismét belefutottam a "Boldog vagy?" kérdésbe, és ez a válasz gurult ki számon: "Igen, fenntartható módon." És ezen magam is elcsodálkoztam. Számomra a fenntartható az, ami nem vesz ki több energiát, mint amennyit pótolni tud.

A boldogság nem azt jelenti, hogy minden helyzetben első vagyok, csúcsot futok. Nem lehet mindig minden helyzetben elsőnek lenni. Ez nem fenntartható. Nem lehet egyik katarzisból a másikba esni, és onnan a harmadikba, majd a századikba... Pontosabban lehet, csak hosszú távon nem éri meg. Megvan az az életszakasz, mikor ezen túl kell esni. De életcéllá tenni bizony öreg hiba! Ebben elfárad a lélek. Kell katarzis, sőt, ha nem lenne, hiányozna... De pont az benne a jó, hogy van, és utána van időnk feldolgozni, és újra vágyakozni a következőre. Tipikus példa: jó lenne, ha minden nap karácsony lenne? Nem, mert az egész úgy veszítené el az értelmét, ahogy van.

Van flow élmény is, és van katarzis élmény is. Mindkettő jó, szükséges, életet adó, tápláló. Ha választani kell, számomra a fenntartható boldogságot a flow élmény jelenti. Állni a napsütésben - vagy éppen a zuhogó esőben, ernyő nélkül -, és felismerni a pillanatot, hogy ez ITT és MOST az élet. Nem pedig majd holnap "lesz", és nem is jövő héten jön el, hanem "Úristen, nekem most mennyire jó ITT és MOST!" Ez töltődés.

Nem azt nézni, hogy mivel lehetne még jobb. Mert ilyet mindig találni. De ez állandó elégedetlenséghez vezet, ami egyben az állandó boldogtalanság. Mindig van egy jobb táska, egy jobb tűsarkú, egy szexibb csaj, egy sármosabb pasi, egy elegánsabb étterem, egy jobb nyaralóhely, egy jobb kocsi, laptop... akármi.

Ha most azt gondolod: arra buzdítalak, hogy ne csinálj semmit, hanem örülj, hogy lyuk van ott, ahol szükség van rá, akkor tévedsz. Egyáltalán nem ezt mondom. Aki felismeri ezeket a helyzeteket, és fenntartható módon tud boldogságot teremteni magában és maga körül, az olyan gellert kap, hogy ezerrel fog továbbrepülni a saját útján. Csak éppen nem fog közben kiégni, nem lesz utálatos, és nem lesz rossz a környezetében tartózkodni.

Nem foggal-körömmel kell boldognak lenni, hanem fenntartható módon.

Nyitókép: iStockphoto