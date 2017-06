Attól, hogy könyörögsz, nem fogok beléd szeretni!

A minap kissé ideges lettem, mert amikor reményteli izgalommal megnyitottam az üzenetet a társkereső oldalon, abban bíztam, hogy "Na, most jött el az Igazi." Nagy kezdőbetűvel. És erre mit találok ott? Hát azt a "lassú észjárású" fószert, aki már a sokadik levelet írogatja nekem.

Valójában persze nem hülye, csak éppen túl erőszakos ahhoz, hogy hagyja magát lerázni.

Biztos neked is ismerős az a figura, aki már a tizedik levelet írja, és követeli magának a figyelmet. Igaz, hogy egyetlenegy általad fontosnak tartott paraméternek sem felel meg, de őt ez egy cseppet sem zavarja.

Nem tágít, amíg el nem éri, amit akar

Hogy ne légy túl udvariatlan, ezért gondolod, hogy egy "Köszönöm a megtisztelő figyelmet, de nem szeretnék veled találkozni." üzenet majd jobb belátásra bírja. De nem. Jön a pszichikai hadviselés. A meggyőzés számtalan formáját veti be. Az önfényezéstől kezdve a kiszemelt hölgy magasztalásán keresztül a TV Shopos "Életed nagy lehetőségét szalasztod el!" szövegig. Mert szerinte csak nyerhetsz, ha találkozol vele. Nincs vesztenivalód.Hát hogyne lenne!

Ha idáig nem sikerült eltéríteni a szándékától, akkor a személyes találkozó után még képes lenne hazáig követni. Te meg játszhatnád a filmekből ismert autós, üldözős jeleneteket, hogy rá ne jöjjön, hol is laksz. Nem is beszélve az elvesztegetett időről, amit rájuk pazarolnál. Nem, nem vagyok kegyetlen és érzéketlen, de most őszintén mondjátok meg, uraim: ti fordított esetben találkoznátok egy ilyen erőszakos nővel? Nem hinném.

Kitartó vagy csak túl egoista?

Részben gondolhatnád azt is, hogy csak kitartó az ilyen ember, de ez már inkább egy önző, "Engem nem lehet elutasítani, akkor is az lesz, amit én akarok!" beállítottságra vall. Vagy csak túl kétségbeesett. Bármi is legyen az ok, az ilyen magatartás a legkisebb eséllyel vezet eredményre.

De cáfolj meg, ha te nem így gondolod! Nekem nem jön be ez a stílus, mert az érzelmi manipuláció, mely csupán a saját akarat érvényesítését szolgálja - és semmibe veszi a másik érdekeit, érzelmeit -, nálam pont az ellenkező hatást váltja ki. És nem csupán a társkereséskor, hanem az élet egyéb területein is. Nem leszek tőle nyitottabb, hanem bezárkózom, és elutasítóvá válok.

Természetesen nem mindenki olyan, mint én, de azzal szemben sem tisztességes érzelmi manipulációt alkalmazni, akit kitartó ostrommal le lehet venni a lábáról. Pont azért, mert ők lehet, hogy meggyőzhetők, de csak azért engednek, mert már nem bírják elviselni a zaklatást - ám a késztetés nem belülről fakad.

Ezért ha valakinek nem te vagy álmai férfija, vagy csak a barátod, ismerősöd nem ér rá, és nem szeretne elmenni veled találkozni, nem kell a végsőkig kitartva harcolni, hogy elérd, amit akarsz - mert a másiknak ez teher lehet.

Nyitókép: iStockphoto