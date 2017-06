Te képes lennél bocsánatot kérni egy gyerektől?

Gyerekként sosem értettem, hogy a felnőttek miért várnak el tőlünk megterhelő dolgokat úgy, hogy közben semmi másban nem kezelnek egyenlő félként minket, "kicsiket".

A hideg is kirázott, amikor kicsinek hívtak, vagy az én "kis életem kis gondjairól" beszéltek - hiszen a gyerekek ugyanolyan intenzíven megélnek minden problémát, csak nekik még technikáik sincsenek a feldolgozásra, túllépésre.

Mindez egy előtörő emlék kapcsán jutott eszembe. Kilencéves korom körül kitaláltam, hogy én már felnőtt vagyok - hátközépig érő hajamat akkor kezdtem el egyedül mosni, és minden szerda az én "főzős napom" volt.

Ma már csak nevetek ezen, mert a "teán és a vajas kenyéren", vagyis pár egyszerű ételen kívül semmit nem tudok, és nem is szeretek elkészíteni. Akkoriban viszont pogácsa, tojásos galuska, palacsinta és ehhez hasonló menük voltak, de ha máshoz nem volt kedvem, egy fullos melegszendvics biztos került a családi étkezőasztalra.

Egyszer valami sütit terveztem elkészíteni, és mit adott a jó ég, avas volt a zsír, amit belesütöttem. A procedúra végére már én is éreztem, hogy valami nem stimmel, de mégis lelkesen vártam a sütő előtt, hogy elkészüljön az édesség. Anyám ekkor lépett be a házba, és úgy rontott rám, mintha felgyújtottam volna a konyhát:

"Hogy lehet, hogy nem érezted a szagot? Tűnj a szemem elől!" Fel is iszkoltam a szobámba - és persze sírtam. Kiskamaszként mindent érzékenyebben reagál le az ember.

Nem is vártam bocsánatkérést, nem volt az divat nálunk. Mindenki elment aludni, a sütiből meg gondolom a kutya lakmározott. Másnap reggel már senki nem emlékezett az előző délutánra. Rajtam kívül.

Pár héttel később már bennem is teljes volt a béke, a családom a szobámban gyűlt össze, gondoltam én is bekapcsolódom a nevetgélésbe, így odaléptem, és megcsiklandoztam apám talpát. Éktelenül felcsattant, és leordított. Szétszéledt a "nép", én pedig egyedül maradtam a szobában. "Menj utána, és kérj bocsánatot!" - szólt vissza anyám az ajtóból. Én engedelmesen meg is tettem. "Bocsánatot kérek!" - mondtam halkan, de apám csak bámulta tovább a tévét.

Sokáig eltemettem ezeket az érzéseket, de mostanában, ahogy a fiam elkezdett beszélni, újra felelevenedtek a régi sérelmek, és felmerült bennem néhány nem várt kérdés. Én vajon képes leszek bocsánatot kérni a kisfiamtól? Észre fogom venni "kis életének kis problémáit"? Meg fogom tudni adni neki, amire szüksége van (érzelmileg és anyagilag), és tudok majd bocsánatot kérni, ha kell?

Haizer Tímea

Nyitókép: iStockphoto