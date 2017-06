A pénztárosnő és a megalázott vásárló esete

Egy kiló csirkeláb és 2 liter sárga folyadék haladt műanyag palackban a futószalagon. Milyen szegényes ebéd lesz ebből, gondoltam, és önkéntelenül is rápillantottam leendő gazdájukra.

Az árucikkek mellett egy magas, szikár, szakállas férfi állt. Elhanyagolt öltözéke is arról árulkodott, hogy ha nem is hajléktalan, de nem bővelkedik anyagi javakban. És bár a csirkelábat inkább csak csirkepaprikás vagy húsleves formájában tudom elképzelni, most azon töprengtem, hogy az olajat bizonyára a lábakhoz vásárolta. De hogy fogja kisütni? Morfondíroztam magamban, miközben a trappista sajtot a futószalagra pakoltam, majd véletlenül a férfi lábára ejtettem azt.

Ekkor közelebbről is szemügyre vehettem az öltözékét. A sajt ugyanis a férfi kopott, zöld sportcipőjének orrán landolt. Villámgyorsan hajoltam le érte, és elnézést kértem az inzultusért. Miközben visszahelyeztem a futószalagra a terméket, észrevettem, hogy a folyadék nem olaj, hanem asztali bor.

Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

Ebből akár gondolhattam volna arra is, hogy alkoholproblémái vannak, mégsem tudtam erre a következtésre jutni - hiszen semmilyen konkrét jelét nem mutatta ennek. De még, ha így is lett volna, ki vagyok én, hogy elítéljem? A pénztárosnő azonban nem így gondolkozott.

"Van 35 forintja apróban?" - kérdezte. A férfi engedelmesen kotorászott a pénztárcájában, és tenyerét kifeszítve nagy lapátkezében a nő elé helyezte a kívánt összeget.

"Nem nyúlkálok a kezében, tegye le ide!" - mondta a nő, miközben cinkosan rám mosolygott. Én azonban nem kívántam vele közösséget vállalni a férfi megalázásában - és inkább elfordítottam a fejem.

A férfi egyhangúan követte az utasítást, és letette a pénzt a nő elé. Azt a pénzt, amit már előtte ki tudja, hányan megfogdostak, ezer és ezer ember kezén mehetett már át. Hemzsegett a kórokozóktól, ugyanúgy, ahogy a bevásárlókocsi vagy kosár fogantyúja is. Ja, és a pénztárosnő keze, hiszen ő érintkezik naponta a legtöbbet a fizetőeszközökkel.

Tehát, hogy ki kinek adhatott volna át több szennyeződést a keze által, az számomra evidens.

Én megértem, hogy ez egy nem túl tiszta munkakör, de ha valaki a kezét nyújtja, és semmilyen kirívó higiéniai probléma nincs vele, akkor miért kell azt éreztetni vele, hogy az ő keze mocskos?

Ne alázz meg másokat!

Én azonban azt éreztem, hogy inkább a nő koszos, és nem azért, mert egész nap bacis pénzérméket és bankjegyeket fogdos. Hanem mert megalázza egy amúgy is kellően rossz helyzetben lévő embertársát.Pedig elég büntetés neki már maga az az élethelyzet is, amibe - teljesen mindegy, hogy milyen módon - belekerült. Nem kell őt még mélyebbre taszítani a lejtőn. Hiszen lecsúszni igen könnyű, visszamászni azonban rendkívül nehéz.

Nálam finnyásabb embert nehezen lehet találni, de még én is képtelen vagyok segítségnyújtás nélkül elmenni bárki mellett, ha az valóban rászorul. Ha hajléktalanként a tolószékében megkér, hogy toljam már át egy buckán, mert nem boldogul, megfogom azt a széket. Mert kezet lehet mosni, de hogy mosod le magadról azt, ha ott hagysz valakit az út szélén, csak mert nem elég jól öltözött és illatos az illető?

Segítő kezet nyújtani azonban nemcsak ezt jelenti, hanem azt is, hogy elveszed a kezéből az aprót. Mert senkit sem szabad emberi méltóságában megalázni!

Nyitókép: iStockphoto