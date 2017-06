Tíz dolog, amiről mindenki tudja, hogy igaz - akkor is, ha nem

Vannak tények, amiket mindenki ismer, és a legtöbben alkalmazzák is. És bárki bármit állít, akkor is igazak. Csak hit kérdése az egész...

A következő felsorolás megemésztéséhez azonban szükséges, hogy rendelkezz egy kis humorérzékkel, és legalább hírből ismerd az irónia fogalmát. Ha ezekkel a készségeknek nem vagy birtokában, akkor MOST hagyd abba az olvasást!

1.Ha állva eszel, az nem hizlal.

Az állás maga is olyan tevékenység, amelyhez szervezetünk energiát használ fel. Ha eszel, az csak pótolja azt, amit elhasználtál. Tulajdonképpen csak szinten tartasz.

2. Ha sötétben eszel, az szintén nem hizlal.

Ennek két oka is lehet. Az egyik, hogy te sem látod, mit eszel, ezért ugye ez olyan, mintha nem is ennél semmit. A másik az, hogy más sem látja, hogy eszel, ez top secret, tehát nem is történt meg.

3. Ha állva eszel a sötétben, az nemhogy nem hizlal, hanem kimondottan fogyaszt.

Ahogy már tisztáztuk: az álláshoz energiát kell felhasználni, tehát az állva evés nem hizlal. De fokozza a helyzetet, hogy ezt a sötétben teszed. Vagyis egyértelműen mínusz. Ez a koncepció alapja lehet egy tartós fogyókúrának. Nem kell hozzá más, mint megvárni a sötét estét, plusz azt, hogy lehetőleg ne legyen otthon senki, aki látná a kajálást.

4. Ha a gyerekek maradékát eszed meg a tányérról, az szintén nem számít.

Az csak pár falat. Akkor is, ha bele sem harapott. Meg amúgy is. Spórolunk, és ételt nem dobunk ki. És el sem pakoljuk, mert csak frissen jó, meg csak foglalná a helyet a hűtőben.

5. Ha a zsíros kenyérhez sok zöldséget eszel, szintén nem hizlal.

Tudjuk, hogy vannak szuperzöldségek, amelyek zsírt égetnek, ha sokat eszel belőlük. Így közvetlenül is össze tudod kapcsolni a zsírégetést.

6. Szóval a szakácskönyv vásárlása már maga a főzés.

Ha ismered és követed az összes gasztrobloggert, külön szakácskönyv-gyűjteményed van a konyhában, és be van jelölve bennük az összes jó recept - egy recept attól jó, hogy az étel qrva jól néz ki a fotón - az már majdnem olyan, mintha főznél.

Agyban már tudsz főzni, a gyakorlatot meg másra kell hagyni, ha nem lesz olyan, mint a képen!

7. Ha nézed a sportot, az olyan, mintha csinálnád is.Szóval a szakácskönyv vásárlása már maga a főzés.

Személyes tapasztalat a sífutással. Amikor a közvetítést nézem, érezhetően felmegy a pulzusom, és 15 perc után már izzadok is - vagyis sportolok.

8. Az állva szexelés nem megcsalás!

Az állásról jut eszembe! Többször előfordult életem során, hogy alaptalanul megvádoltak alternatív kapcsolattal. Vagyis azzal, hogy lefeküdtem mással. Ha ezt a fizikai oldalról közelítjük meg, akkor annyi elegendő, hogy nem fekhetsz le senkivel, ha állva csinálod. Tehát nem megcsalás, mint ahogyan ezt MINDENKI tudja.

9. Az ananász egy csodagyümölcs.

Finom, egészséges, és persze zsírégető hatással bír. Mindössze annyit kell tenni, hogy az elfogyasztott kiadós, legalább háromfogásos étkezés után fel kell nyitni egy ananász befőttet. Elfogyasztod, és már fogyaszt is. Tudományosan bizonyított.

10. A tejcsoki édes. Az étcsoki keserű.

Ezek a tények. És azt is mindenki tudja, hogy a tejcsokinak magas a kalóriatartalma, mert édes. Ebből logikusan következik, hogy az étcsoki keserű, és nincs benne kalória. Bármennyi fogyasztható belőle, nem számít, csak jótékony a hatása.

Nyitókép: iStockphoto