Az erős nőket meg kell törni?

Totál megdöbbentem a rólam szóló véleményen, melyben egy idegen férfi kifejtette, hogy azért, mert vagány csajnak tűnök, hozzám nem kell sem kedvesség, sem udvariasság.

Mert az a nyápic pojácaság ismertetőjele - szerinte. A hozzám hasonló nőkhöz rengeteg önbizalom kell, be kell őket törni, mint a vadlovakat, határozottsággal és keménységgel uralva a helyzetet. Ennél nagyobb baromságot még nem hallottam! Aztán elkezdtem aggódni azon, hogy mi van, ha mindenki ilyennek lát.

Mi van, ha egy csomó férfi ilyennek látja a szerinte "erős" nőket?

Állítólag az erős csajokkal az a baj, hogy férfiként viselkednek, farkat növesztenek, emiatt a férfi nem megvédeni való nőknek látja őket, hanem harcostársnak, és eszerint is reagál. Ebben nagyon sok igazság van, de ez nem az erős nők sajátossága, hanem a gyengéké.

A gyengék harcolnak a férfi ellen. Azok, akik meg akarják mutatni, hogy nemcsak, hogy érnek annyit, mint az erősebbik nem, de még jobbak is náluk: és az orruk alá dörgölik, hogy ügyesebben fúrják fel a polcot a falra, és jobb steaket is sütnek. Na, pont ezek azok a nők, akiket túl sok csalódás ért, és ezért önvédelemből szúrósak, mint egy sündisznó. És olyanok is vannak, akik elismerést vagy figyelmet szeretnének "kiharcolni" maguknak, kedves szavak helyett agresszióval.

Az "erős nő" egyáltalán nem ritkaság. A nők mindig is erősek voltak. Mindent meg kellett csinálniuk egyedül, amíg a férfi háborúzni volt meg mamutra vadászni. Ma sincs ez másképp, csak éjszakába nyúló túlórákra és értekezletekre módosult a szitu.

A II. világháborúban elképesztő dolgokat vittek véghez a nők is, hiszen nemcsak sebesültápolók és gyári munkások voltak, hanem olyanok is, akik ténylegesen fegyvert ragadtak, vagy éppen ejtőernyővel ugrottak ki a megszállt Franciaországban. Az '50-es években a traktoros nő volt az ideál. A férfiakat ez mégsem zavarta: őrületes nagy szerelmek születtek ekkor.

A kisnövésű szegénylegényt sem zavarja a mesében, hogy a királylány a legszebb nő a Földön, ráadásul hatalma van, és őrületesen gazdag. Nem fosik be, hogy jaj-jaj, ehhez nincs elég önbizalma - hanem udvarol. Meg sem fordul a fejében, hogy a helyzet elrettentse, hogy harcostársnak tekintse a hölgyet, akit le kell igázni. Kimutatja az érzelmeit, ahogy a férfiak mindig is tették - a szomorúságot és örömöt egyaránt, hiszen a szerelmes versek zöme férfiak tollából származik.

Erős nőnek tartom magam, mert mindent megoldok egyedül. Megoldást keresek kifogások helyett, megállok a saját lábamon. Nem ellenfél kell, aki leigáz, hanem egy szövetséges, akivel egy csapatban játszunk.

Egy erős nőnek sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy megélhesse a női szerepet, és szőrös mellkasra hajthassa a fejét esténként. Minden gond nélkül kiadja a kezéből a fúrót, ha megjelenik a férfi, aki elvégzi helyette a férfias munkát. A férfi, aki kedves, és nem felejtett még el udvarolni, sem udvariasnak lenni.

