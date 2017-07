Te ne magyarázz nekem a feltétel nélküli elfogadásról!

Mindenki a feltétel nélküliségről papol. Elvárják, hogy úgy szeressék őket, amilyenek, a rossz tulajdonságaikkal együtt. De aki ezt így kijelenti, ugyanígy szereti a másikat? Ő eleget tud tenni ennek a feltételnek?

Vegyük a legegyszerűbb példát, egy társkereső adatlapját!

A pasik kiírják a nőkre vonatkozó elvárásaikat: maximum 60 kg. Én mondjuk alsó határt még sosem láttam... Egy 176 cm-es pasinak már nem kell a csak 160 cm magas hölgy, és az 50-en felüliek biztos, hogy 20-30 évvel fiatalabbakat akarnak. Na, most ezzel nincs is baj, hiszen mindenkinek joga van a saját ízléshez. De mit nyújtanak ezért cserébe?

És a feltétel nélküli elfogadás csak az egyik oldalról kell, hogy működjön? Hát nagyon nem.

Egy kapcsolatban mindenki elvár valamit a másiktól. Ne mondd már nekem, hogy feltétel nélkül szeretni fognak életem végéig, ha én például igénytelenül elhanyagolom magam, félrelépek, vagy csak manikűrözgetek és a csajokkal shoppingolok, a háztartás meg szalad. De csak az két szép szememért szeretni fognak. Persze... Mi nők szeretünk hinni a mesékben. De láttál te már valaha lepusztult hercegnőt, akiért élete végéig rajongott a herceg?

Képesek vagyunk feltenni kedvesünknek a következő kérdést: "Ha meghízok, elhagynál?" Ezzel tesztelve a partnerünk feltétel nélküli szeretetét. Na, most erre a szegény férfi - ha akar még szexet az életben - mit is válaszolhatna? "Neeeeem, hova is gondolsz, drágám?" De ha nem is a karcsúságunk miatt szeret bennünket, azért bizonyára neki is vannak feltételei.

Akkor működik jól egy kapcsolat, ha a mérleg nem billen el drasztikusan az egyik irányba. Te legyártod az ideákat, és varázsütésre már meg is alkottad a számodra tökéletes férfit! Csak sajnos a való életben nem létezik, csak a sci-fik fantáziavilágában. Nem fog bevágtatni a herceg fehér lovon, ha te magad sárkányként viselkedsz. Vagy csak kivont karddal hadakozva - de gondolom, te nem arra vágysz.

Feltétel nélküli imádatot elvárni tulajdonképpen arról szól, hogy nem akarsz időt és energiát fektetni abba, hogy javíts magadon. Te mindent akarsz, cserébe vajmi keveset adsz. De hát téged így kell szeretni, mert te ilyen vagy. Különleges. Igen, mindenki annak hiszi magát...

És hopp! Már meg is van, miért nem találsz párt. Mert hatalmas elvárásokkal tűt keresel a szénakazalban. És ha a fene fenét eszik, akkor is meg akarod találni. Hát, sok szerencsét hozzá! Pedig nagy a valószínűsége, hogy az a tű nem is létezik. Nem gyártották még le. És ki tudja? Lehet, hogy nem is fogják.

