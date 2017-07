15 ok, ami miatt legközelebb nem a férjem fog bevásárolni...

A történet teljes egészében a képzelet szüleménye. Bármiféle egyezés valós eseményekkel és személyekkel csupán a véletlen műve. :)

Azt eddig is tudtuk, hogy a nők és a férfiak némileg máshogy gondolkodnak. És azt is, hogy a férfiak utálnak vásárolni. Ezért nem is szoktam a férjemet megkérni, hogy intézze ő a bevásárlást. Ám néha a szükség törvényt bont, és ilyenkor egy pontos, részletes bevásárló listával leküldöm a boltba. Hiszen nem lehet ezt annyira elrontani! - De el lehet!

Először is, otthon hagyja a kocsi kulcsot és a garázsnyitót. Elindul, de visszajön a pénzért/kártyáért, amit elfelejtett zsebre vágni. Nem viszi el a kikészített szatyrot, így vennie kell legalább hármat. Minden egyes alkalommal. A listára a lehető legjobb ár-érték arányú termékeket írom. Ezeket ugyan megveszi, de mellécsap 8-10 teljesen ad hoc kiválasztott luxuscikket, amire semmi szükségünk nem volt. Nesze neked költséghatékonyság... Bizonygatja, hogy nem írtam fel, amit nem hozott. Ott a kezében a cetli, még mutatja is: "Látod, nincs rajta!?" És ekkor veszi észre, hogy szép nagy betűkkel, a lista közepére van írva. Egyszer még meg is kérdezte, hogy ezt hogy csináltam? Mindegy, hogy mennyire a hónap végén vagyunk, legalább egy terven felüli dolog (általában oltári baromság) biztosan hazajön vele a boltból. Elrohan, mert hamar le akarja tudni a vásárlást. Itthon hagyja a cetlit, a telefont, a kártyát és a szatyrot is. Majd visszajön értük - és megint itthon hagyja a cetlit. Mert már nagyon kellett sietnie, hiszen időt vesztett a visszafordulással. Elviszi a listát, de kint hagyja a kocsiban. Ha SMS-ben írom meg neki, akkor a telefonját. Így aztán fel sem tud hívni a boltból, hogy mit hozzon, ezért improvizál. Általában rosszul. Hogy tuti ne hagyhassa el, telefonon szoktam elküldeni neki a listát, mielőtt elindul. Ő még vissza is kérdez: Elküldted a listát? El. Telefon van nálad? Igen, de mindjárt lemerülök... Ha én kérem rá, hogy ugorjon be valamiért a munkahelye melletti plázába, hetekig nincs ideje rá. Azonban amikor a horgászboltba új áru jön, minden nap sikerül beszaladnia. Engem persze nem hív, hogy mit szeretnék, mert nincs ideje vásárolgatni, hiszen rohannia kell a megbeszélésre. A pékáru és a húsok kiválasztása fontos férfimunka. A többi lényegtelen szöszmötölés. Még talán a sör az, amire érdemes figyelmet fordítani. Amit 15 perc alatt nem tud összeszedni, az "Nem volt." Irány a pénztár! Ha csak egyetlen dolog marad ki, akkor az a leglényegesebb. Lehet, hogy minden mást hoz, de a milánóihoz a tészta, a gyereknek a pelenka, a madártejbe a tojás marad el. És nem érti, hogy ez miért gond, hiszen az összes többit megvette! Az egymáshoz hasonlító dolgokat simán felcseréli. Gríz helyett zsemlemorzsát, uborka helyett cukkinit, levestészta helyett sima tésztát, habtejszín helyett tejfölt hoz. Nem emlékszik rá, hogy mi lehetett az, amit kértem, de rémlik neki, hogy volt még valami. Ilyenkor nem hív fel, hiszen minek is kérdezné meg, hogy mi volt az? Inkább szétnéz, és hoz nekem valamit, ami megtetszik neki: csokit, újságot, péksüteményt. Hogy örüljek, hogy gondolt rám, és hogy darabra is meglegyen, amit kértem.

Csabai Hajni

Nyitókép: iStockphoto