Extrém társkereső oldalak - Jelige: 4 év letöltendő

Az online társkeresés egyidős az internettel, az ipar annyira masszív, hogy vannak amerikai társkereső oldalak, melyeknek napi 150 (nem tévedés) esküvőt tulajdonítanak.

Felmegyünk, regisztrálunk, ismerkedünk, randizunk, ideális esetben szerelembe esünk és boldogan élünk, míg meg nem halunk. Legalábbis ez a standard, mindenhol jól ismert formula. A világ viszont színes és összetett, ennek megfelelően sok szokatlan, furcsa, olykor aberrált társkereső létezik, amik mind egy-egy tematikára fókuszálnak, ezeket gyűjtöttem össze.

Ha börtönbe kerültél

Nem mindenki szörnyű ember, aki börtönbe kerül. Néha elég egy kis botlás, és máris egy rácsos ablakból szemlélhetjük azt a keveset, amit látunk a világból. Szeretetre viszont még a legelvetemültebb bűnözőknek is szüksége van. Ezért születtek meg Amerikában azok a társkereső oldalak, amiken a kinti világban élő nők ismerkedhetnek meg a regisztrált csibészekkel. És amint lejár a büntetés, máris összehozhatják az első randit szívük választottjával. Természetesen így férfiak is megismerhetnek rabosított nőket - úgy tűnik, nemcsak a nők buknak a rosszfiúkra, hanem a férfiak is szeretik a rosszlányokat.

Ha szereted a pelenkát

A lista második oldala szerintem komolyan beteg. Egész egyszerűen olyan embereknek szól, akik felnőtt létükre szeretnek pelenkát hordani, esetleg így ismerkedni - és ki tudja még, mit csinálni. Furcsa, de létezik.

Ha nagyon (nagyon) magas vagy

Egy pár akkor szép, ha a férfi valamelyest magasabb, mint a nő. Vannak azonban emberek, akik nagyon magasak. Ha nő vagy, és ez érint, akkor tudod, hogy nem könnyű ismerkedni, de ha férfiként vagy extrém magas, akkor sem egyszerű a helyzeted. De aggodalomra semmi ok, vannak oldalak, amik kifejezetten és kizárólag a jó magas embereknek szólnak.

Ha nagyon pici vagy

Az előző pont másik véglete is meg van oldva: ha nagyon alacsony vagy, netán kisnövésű, akkor is találsz magadnak tematikus társkereső oldalt a neten.

Ha érdekel egy vakrandi

Minden randi vak, hiszen egy-két képen és néhány üzenetváltáson túl nem sokat tudunk a másikról. Vannak azonban olyan oldalak külföldön, amiken szó szerint semmit sem tudhatunk meg a másikról a nemén kívül. Megbeszéljük a helyszínt, időpontot, és elmegyünk, lesz, ami lesz. Nem tudom, hogy mennyire sikeres ez a platform, mindenesetre létezik.

Ha szeretsz füvezni

Mennyire ciki azzal indítani az ismerkedést, hogy megkérdezzük a másikat, szeret-e füvezni? Van olyan oldal, ahol ez nem probléma, hiszen mindenki úgy regisztrál, hogy nyílt titok, imádja a cannabis okozta kábulatot. Innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy megvan-e a kémia - hiszen a közös program már adott.

Ha buksz az egyenruhára

Bizony sok nő odáig van az egyenruhás pasikért. Miért ne lenne olyan társkereső oldal, amin rendőrökkel, tűzoltókkal, katonákkal ismerkedhetünk? Persze, hogy van!

Ha gluténérzékeny vagy

Én magam még nem teljesen vagyok tisztában a gluténérzékenység velejáróival, de ez nem is számít. Létezik társkereső oldal, ami kifejezetten a gluténmentes étrendet követő embereknek szól. Hiszen mi sem fontosabb, minthogy a párunkkal az étkezési szokásaink is egyezzenek.

Ha imádsz sportolni

Sportolni jó, ma már szerencsére szinte mindenki mozog valamit. Aerobik, konditerem, küzdősportok, futás, bicikli, egyebek. Ha fontos számunkra, hogy a párunk is rendszeresen mozogjon, akkor irány egy olyan tematikus társkereső oldal, amin csak rendszeresen mozgó emberek vannak jelen.

A fentieken túl léteznek társkereső oldalak a BDSM rajongóinak, azoknak, akik sokat utaznak repülővel és ehhez keresnek útitársat, azoknak, akiknél elvárás, hogy legyen kutyád, hisz nekik is van. Szakállas férfiak kedvelőinek, félrelépőknek, özvegyeknek, melegeknek, salátakedvelőknek, kizárólag farmereknek és így tovább.

Mindenesetre az igazit megtalálhatjuk akár a metrón is, nem biztos, hogy az extrém társkeresésben kell gondolkodnunk.

