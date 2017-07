Ha nyár, akkor haverok - buli - parlagfű...

Mindenki boldog, hogy nyár van, dögmeleg, szikrázó napsütés, és fejest lehet ugrani a szabadtéri programokba. Hát nekem szénanáthásként finoman szólva is nem a kedvenc évszakom. Nyáron allergiásnak lenni ugyanis tömény szívás!

1. Spontán fulladásos roham az utca közepén

Életem során már többször produkáltam Vészhelyzet epizódokat megszégyenítő fulladásrohamot, csak úgy spontán, az utca közepén. A járókelők nagy örömére: Juhéééé, ingyencirkusz! Ilyenkor köhögés és tüsszögés közben már nincs időm levegőt venni. Így megy a "meddig bírja a kiscsaj lélegzés nélkül?" játék. Ez a körülöttem levőknek érdekes biológiai kísérlet lehet, de nekem nettó szenvedés. Néha azt érzem, fogadásokat is kötnének rám, hogy meddig bírom még levegő nélkül.

2. Tüsszögés a legjobb pillanatban

Naná, hogy egy 2 órás film legérdekesebb pillanatában jön rám a tüsszöghetnék! Miután egy elefánt diszkréciójával kitrombitáltam magam, elkezdek kérdezősködni: "Mi is történt az elmúlt percekben?" Na, itt a baj. Ugyanis a heves hanghatások miatt a körülöttem ülők is lemaradtak a fontos részről. Így rendszerint ezt a választ kapom: "Szerinted én hallottam!?" Volt, hogy a saját családom zavart ki filmnézés közben...

3. Na, mi lehet egy allergiás hobbija???

Mi más is lehetne a kedvenc elfoglaltságom, mint a természetfotózás? Tudom, tudom, nem álltam be a sorba, amikor az észt osztották. Pedig egyébként ősszel és télen szuper elfoglaltság, tavasszal is csak néha problémás, egyedül nyáron hasonlít egy túlélőtáborra. Ilyenkor 1 óra a kedvenc parkomban, és átváltozom zombivá. A szemeim bedagadnak, és olyan vörösek, mint a nyúlnak, közben ömlik a könnyem, és esélyem sincs levegőhöz jutni.

4. Zsepik, zsepik mindenhol!

A leghúzósabb hónapokban egymagam elhasználom egy kisebb város éves zsepi fogyasztását. Lehetnék akár a Zewa reklámarca is. Több papírzsepit fogyasztok egy óra alatt, mint egy szingli estén a Szerelmünk lapjait néző csajok. A drogériában már előre köszönnek az eladók...

5. Folyamatosan fázom

Lehet, hogy csak én vagyok így ezzel, de amikor előtör az allergiám, folyton fázom. Nyár közepén, amikor már mindenki kis spagettipántos toppokban rohangál, én még pulcsiban nyomom. Ami miatt természetesen teljesen bolondnak néznek. Ha annyi ezresem lenne, ahányszor megkérdezték: "Te tényleg fázol???", akkor életem végéig fedezhetném a papírzsepi fogyasztásomat.

Úgyhogy köszi, nyár, hogy itt vagy, de én már nagyon várom az őszt!

KAPCSOLÓDÓ CIKK Kapja be az allergia!

Nyitókép: iStockphoto